Halil Akbunar'ın yeni takımı belli oldu: İşte Göztepe'nin kasasına girecek rakam

Süper Lig’den küme düşen Göztepe’de, 28 yaşındaki kaptan Halil Akbunar için Süper Lig’den birçok takım nabız yoklamıştı. Son günlerde Belçika ekibi KVC Westerlo da transfer için devreye girmişti. Sarı-kırmızılı kulüp, Westerlo ile yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağladı.

Anlaşmanın ardından Halil Akbunar, dün yaptığı yolculuğun ardından Belçika’ya ulaştı. Deneyimli kanat oyuncusunun Westerlo ile idmanlara başlayacağı öğrenilirken, Göztepe’den henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Göztepe’nin transferden 1 milyon euro civarında bir gelir elde etmesi bekleniyor.

Sarı-kırmızılı kulübün formasını 310 maçta terleten Halil Akbunar, söz konusu maçlarda 49 gol, 52 asistlik performans sergilemişti.

OYNAT 00:55 İlk kez A Milli Takım'a çağrılan Halil Akbunar'ın babası konuştu: İlk duyduğumda gözlerimden yaş geldi Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Hisarbey köyünde yaşayan Göztepeli futbolcu Halil Akbunar'ın babası İsmail Akbunar, oğlunun ilk kez A Milli Takım'a davet edilmesiyle ilgili konuştu. Baba Akbunar, oğlunun ay-yıldızlı takıma çağrıldığını öğrenince gözlerinin dolduğunu dile getirdi. BiP'te paylaş

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