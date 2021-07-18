Hamburger bağımlılığı dünyanın en iyi futbolcusu olmasına engel oldu

Başakşehirli futbolcu Rafael da Silva, Manchester United'da forma giydiği dönemden takım arkadaşı olan Anderson için çarpıcı mesajlar verdi.

Anderson'un hamburger bağımlısı olduğunu söyleyen Rafael da Silva, yıldız oyuncunun her gittikleri yerde hamburger yemek istediğini ve beslenmesine dikkat etmediği için de başarılı olamadığını belirtti.

Anderson'u çok sevdiğini ve onun inanılmaz yetenekli bir oyuncu olduğunu aktaran Rafael, yıldız oyuncunun çok daha büyük bir kariyer fırsatını kaçırdığını söyledi.