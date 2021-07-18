Spor Hamburger bağımlılığı dünyanın en iyi futbolcusu olmasına engel oldu
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Hamburger bağımlılığı dünyanın en iyi futbolcusu olmasına engel oldu

Başakşehir'de forma giyen Rafael da Silva, son olarak Adana Demirspor forması giyen Anderson için açıklamalarda bulundu. Silva, eski takım arkadaşının hamburger bağımlısı olduğunu ve bu durum sebebiyle dünyanın en iyi futbolcusu olma fırsatını kaçırdığını iddia etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hamburger bağımlılığı dünyanın en iyi futbolcusu olmasına engel oldu
Anderson son olarak Adana Demirspor forması giymişti.

Başakşehirli futbolcu Rafael da Silva, Manchester United'da forma giydiği dönemden takım arkadaşı olan Anderson için çarpıcı mesajlar verdi.

Anderson'un hamburger bağımlısı olduğunu söyleyen Rafael da Silva, yıldız oyuncunun her gittikleri yerde hamburger yemek istediğini ve beslenmesine dikkat etmediği için de başarılı olamadığını belirtti.

Anderson'u çok sevdiğini ve onun inanılmaz yetenekli bir oyuncu olduğunu aktaran Rafael, yıldız oyuncunun çok daha büyük bir kariyer fırsatını kaçırdığını söyledi.

  • Anderson son olarak Adana Demirspor formasıyla ülkemizde boy göstermiş ancak başarılı olamamıştı. Tecrübeli isim sonrasında futbol kariyerine son vermişti.
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