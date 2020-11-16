Hamilton İstanbul’da tarihe geçti

9 yıl sonra Türkiye’ye dönen ve Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 5,3 kilometrelik Intercity İstanbul Park pistinde düzenlenen sezonun 14. yarışı Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix’sinde birinciliiği Mercedes’in İngiliz pilotu Lewis Hamilton kazandı. İstiklal Marşı ve SoloTürk’ün gösterisiyle başlayan ve 58 tur üzerinden düzenlenen yarışa 6. sıradan start alan Hamilton, tek pit stop yaptığı yarışı lider tamamlayarak puanını 307’e yükseltti ve 7. şampiyonluğunu elde etti. İkinci sırada Racing Point’in Meksikalı pilotu Sergio Perez yer alırken, üçüncülüğü ise Ferrari’nin Alman pilotu Sebastian Vettel elde etti. Kariyerinde ilk kez pole pozisyonunu elde eden Racing Point’in Kanadalı pilotu Lance Stroll ise 9. oldu. En hızlı turu ise McLaren’in İngiliz pilotu Lando Norris kaydetti. Yarışlar için Intercity İstanbul Park’a seyirci alınmazken, yaklaşık 3 bin davetli özel balkonlarda pilotların mücadelesini izledi.

02:09 dk 15 Kasım 2020 Diğer MSB'den, Formula 1 Türkiye Grand Prix'inde uçuş yapan Solo Türk kabininden paylaşım Milli Savunma Bakanlığı, Intercity İstanbul Park'ta gerçekleşen Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde gösteri uçuşu yapacak Solotürk'ten video paylaşımı yaptı.

PİST VE PİT STOP FARKI

Yağmur nedeniyle ıslanan pistte pilotlar zorlanırken, pit stop stratejileri, yarışın kaderinde önemli rol oynadı. 18. turda 2. sıradaki Perez’i geçmek için atak yapan Verstappen kontrolünü kaybederek spin attı. Ardından pite giren Red Bull pilotu, 8. sıraya geriledi. Takım arkadaşı Alex Albon 3. sıraya yükseldi. Yarışa pole pozisyonunda başlayan Lance Stroll avantajını kullanamazken, takım radyosundan pit stop’a çağrıldı. Lastik değişimi sonrası piste dönen Kanadalı pilot, yarışı 9. sırada tamamladı.

01:04 dk 12 Kasım 2020 Yeni Şafak Formula 1'de Türkiye Grand Prix'si heyecanı: İlk fragman sosyal medya hesabından paylaşıldı Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. etabı DHL Türkiye Grand Prix'sinde heyecan yarın başlayacak. Formula 1'in resmi sosyal medya hesabından, İstanbul'da gerçekleştirilen tanıtım filmine ilişkin paylaşım yapıldı. Formula yarış araçlarının köprü üzerinde sergiledikleri pit stop şovu ve tarihi mekanlarda gerçekleştirilen çekimler renkli görüntülere sahne oldu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak, 'Formula1 heyecanı İstanbul'dan dünyaya yayılıyor. Bu hafta sonu F1 severlerin gözü İntercity İstanbul Park'ta olacak' ifadelerini kullandı.

ÇİFTE ZAFER KAZANDILAR

Formula 1’de Mercedes takımının ardından pilotu da şampiyonluğunu İstanbul’da ilan etti. İngiliz pilot Lewis Hamilton, puanını 307’ye yükseltip sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Takım arkadaşı Valtteri Bottas 197 puanla 2., Red Bull’dan Max Verstappen ise 170 puanla 3. sırada yer aldı. Takımlarda Mercedes 504 puanla şampiyonluğunu olurken, Red Bull 240 puanla 2., Racing Point 154 puanla 3. sırada.

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Rüyalarımın da ötesinde bir zafer

Formula 1’de 94. yarış zaferini İstanbul Park’ta yaşayan ve 7. kez dünya şampiyonu olan Lewis Hamilton, yarış sonrası gözyaşlarına hakim olamadı. Konuşmakta zorlanan İngiliz pilot, “Kelimeleri bulamıyorum. Fabrikadakilere, buradakilere teşekkür ediyorum. Bu takıma katılmasaydım bunu başaramızdım. Devasa, muhteşem oldu. Bana destekleyenlere teşekkürler. Aileme teşekkürler. Bu bir rüyaydı. Çocukken Formula 1 seyrederdim. Rüyalarımın da ötesinde. Yapamayacağınızı söyleyen hiç kimseyi dinlemeyin. İmkansızı isteyin, pes etmeyin, kendinizden şüphe duymayın. Zor bir hafta sonu olacaktı, biliyordum. Geride olduğumuzu biliyorduk. En iyisini yaptık. Hiçbir şekilde oyun oynamıyoruz, uğraşıyoruz. Gelişmeye devam ediyoruz. İleri gitmek için çalışıyoruz” diye konuştu. İstanbul’da zorlu bir mücadele verdiğini belirten Hamilton, Türkiye’ye de organizasyon için teşekkür etti.

Kupayı TBMM Başkanı Mustafa Şentop verdi

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix’sini; Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve bir çok davetli izledi. Dereye giren pilotlara kupalarını TBMM Başkanı Mustafa Şentop verdi. Metalik gri ve bronz rengindeki kupanın üzerinde Galata Kulesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gibi İstanbul’un sembol yapılarının yanı sıra lale ve ay yıldız figürleri de yer alıyor.

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