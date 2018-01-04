Hamit Altıntop Darmstadt'la yollarını ayırdı

Almanya 2. Lig takımlarından Darmstadt 98 forması giyen ve Galatasaray teknik ekibinde görev alacağı konuşulan Hamit Altıntop kulübü ile yollarını ayırdı.

Alman ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada milli futbolcunun özel nedenlerden dolayı ayrılık isteğini kulübe ilettiği ve ailesiyle birlikte Türkiye'ye taşınacağını söylediği kaydedildi.

Hamit kulübe yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Bu kararı kolay bir şekilde alamadım çünkü burada geçen yılımda kulübü, takım arkadaşlarımı ve teknik ekibi çok sevdim. Bu formayı yüzde 100 tutkuyla taşıdım. Benim için hep özel olacak ancak ailem her zaman önceliğim. Eşim ve çocuklarımla Türkiye'ye taşınacağım.