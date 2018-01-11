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Hamit Altıntop Yeni Malatyaspor'da

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Darmstadt 98'e transfer olan Hamit Altıntop önceki günlerde Almanya'dan ayrılmıştı. 35 yaşındaki futbolcunun Türkiye'ye dönüş yaptığı belirtilirken Yeni Malatyaspor'la anlaşma sağladığı belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hamit Altıntop.

Hamit Altıntop.

Takıma tecrübeli bir isim katmayı amaçlayan Evkur Yeni Malatyaspor, Teknik Direktör Erol Bulut'un da çok istediği 35 yaşındaki Hamit Altıntop ile sezon sonuna kadar el sıkıştı.

Serbest statüde bulunan futbolcu için bonservis bedeli ödemeyecek olan Yeni Malatyaspor'un tecrübeli futbolcu için önümüzdeki günlerde imza töreni düzenleyeceği aktarıldı.

  • Hamit Altıntop, geçtiğimiz sezonun devre arasında Alman ekibi Darmstadt 98'e imza atmış ve takımıyla bir alt lige düşmüştü. Sözleşmesini devam ettiren futbolcu devre arası transfer dönemi gelmeden takımdan ayrılma kararı almıştı.

Hamit Altıntop'un golü Almanya'yı salladı
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Hamit Altıntop'un golü Almanya'yı salladı

Darmstadt 98'de forma giyen Hamit Altıntop, Greuther Fürth deplasmanında 90+3'te inanılmaz bir gole imza attı. Greuther Fürth ile Darmstadt 98 arasında oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi.

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