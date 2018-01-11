Hamit Altıntop Yeni Malatyaspor'da

Takıma tecrübeli bir isim katmayı amaçlayan Evkur Yeni Malatyaspor, Teknik Direktör Erol Bulut'un da çok istediği 35 yaşındaki Hamit Altıntop ile sezon sonuna kadar el sıkıştı.

Serbest statüde bulunan futbolcu için bonservis bedeli ödemeyecek olan Yeni Malatyaspor'un tecrübeli futbolcu için önümüzdeki günlerde imza töreni düzenleyeceği aktarıldı.

Hamit Altıntop, geçtiğimiz sezonun devre arasında Alman ekibi Darmstadt 98'e imza atmış ve takımıyla bir alt lige düşmüştü. Sözleşmesini devam ettiren futbolcu devre arası transfer dönemi gelmeden takımdan ayrılma kararı almıştı.