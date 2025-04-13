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Hamza Bakır Avrupa ikincisi

Hamza Bakır Avrupa ikincisi

14:3213/04/2025, Pazar
AA
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Hamza Bakır, Slovakya'da kürsüye çıktı.
Hamza Bakır, Slovakya'da kürsüye çıktı.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Hamza Bakır, grekoromen stil 130 kiloda gümüş madalya kazandı.

Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenen organizasyondaki grekoromen stil 130 kilo finalinde, Hamza ile Rus Sergei Semenov karşılaştı.


Avrupa Büyükler Şampiyonası'nda ilk finaline çıkan 24 yaşındaki Hamza ile Semenov arasındaki müsabaka 1-1 sonuçlandı.


Semenov, ilk puanı almanın avantajıyla peş peşe 2'nci Avrupa şampiyonluğuna ulaşırken, Hamza Bakır gümüş madalyanın sahibi oldu.




Ahmet Yılmaz bronz madalya elde etti

77 kiloda güreşen Ahmet Yılmaz, çeyrek finalde Gürcü Ramaz Zoidze'ye kaybetti ancak rakibinin finale çıkmasıyla repesaj şansı yakaladı.


Repesaj müsabakasında Çek Michal Zelenka'yı geçerek 3'üncülük maçına çıkmaya hak kazanan Ahmet, İsveçli Per Albin Olofsson'u da tuşla yenerek podyumda yer aldı.








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