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Milli güreşçi Kerem Kamal 2'nci kez Avrupa şampiyonu

Milli güreşçi Kerem Kamal 2'nci kez Avrupa şampiyonu

20:1312/04/2025, السبت
G: 12/04/2025, السبت
AA
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Milli güreşçi Kerem Kamal
Milli güreşçi Kerem Kamal

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Kerem Kamal, grekoromen stil 63 kiloda altın madalya kazandı.

Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenen organizasyondaki grekoromen stil 63 kilo finalinde, Kerem ile Ermeni Karen Aslanyan karşı karşıya geldi.


Kerem, rakibini 7-2 mağlup ederek 2022'den sonra bir kez daha Avrupa şampiyonu oldu.


25 yaşındaki Kerem, Türkiye'ye 2025 Avrupa Güreş Şampiyonası'ndaki ilk altın madalyasını kazandırdı.




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