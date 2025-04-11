Yasemin Adar Yiğit aktif güreş kariyerini noktaladı

2025 Avrupa Güreş Şampiyonası, Slovakya’nın Bratislava kentinde devam ediyor. Şampiyonada 79 kiloda mücadele eden Yasemin Adar Yiğit, Ukraynalı Anastasiya Alpyeyeva ile karşılaştı. Gümüş madalya kazanan milli güreşçi, mücadelenin ardından ayakkabılarını minderde çıkararak aktif güreş kariyerini noktaladı. 33 yaşında güreşe veda eden Yasemin Adar Yiğit, 7 Avrupa, 2 dünya ve 2 Akdeniz Oyunları şampiyonluğunun yanı sıra olimpiyat üçüncülüğünü de kariyerine sığdırdı.