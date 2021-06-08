Harun Tekin'in yeni takımı belli oluyor: Görüşmeler başladı

Tecrübeli kaleci Harun Tekin'in yeni takımı belli oluyor.
Antalyaspor'un geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin kadrosunda yer alan 31 yaşındaki kaleciye transfer teklifi yaptığı ve görüşmelere başladığı kaydedildi.
Ajansspor'un haberine göre; kırmızı-beyazlı yönetim bugün Harun ile son detayları görüşecek ve anlaşma sağlanması durumunda tecrübeli eldivene resmi imzayı attıracak.
- 2018 yılında Bursaspor 'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Harun Tekin, geçtiğimiz sezon 6 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası olmak üzere 8 maçta forma giymiş ve bu maçlarda kalesinde 9 gol görmüştü.