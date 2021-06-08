Harun Tekin'in yeni takımı belli oluyor: Görüşmeler başladı

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AK Partili Dağ: Erken seçim istemek siyasi fırsatçılıktır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Siyasetteki erken seçim tartışmalarına yönelik konuşan Dağ, salgın döneminde bu tartışmalarla siyasi fırsatçılık yapılmaya çalışıldığını söyledi. Dağ, HDP için açılan yeniden kapatma başvurusuna ilişkin de, ''Anayasa Mahkemesi'nin vereceği kararın takibi olacağız'' dedi.