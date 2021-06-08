Spor Harun Tekinin yeni takımı belli oluyor Görüşmeler başladı
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Harun Tekin'in yeni takımı belli oluyor: Görüşmeler başladı

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Harun Tekin ile transfer görüşmelerine başladığı bildirildi.

Haber Merkezi Diğer
Harun Tekinin yeni takımı belli oluyor: Görüşmeler başladı
Harun Tekin Fenerbahçe formasıyla toplam 47 maça çıktı.

Tecrübeli kaleci Harun Tekin'in yeni takımı belli oluyor.

Antalyaspor'un geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin kadrosunda yer alan 31 yaşındaki kaleciye transfer teklifi yaptığı ve görüşmelere başladığı kaydedildi.

Ajansspor'un haberine göre; kırmızı-beyazlı yönetim bugün Harun ile son detayları görüşecek ve anlaşma sağlanması durumunda tecrübeli eldivene resmi imzayı attıracak.

  • 2018 yılında Bursaspor 'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Harun Tekin, geçtiğimiz sezon 6 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası olmak üzere 8 maçta forma giymiş ve bu maçlarda kalesinde 9 gol görmüştü.

Harun Tekin kurtardığı penaltılarla dikkatleri üzerine çekiyor.
Harun Tekin kurtardığı penaltılarla dikkatleri üzerine çekiyor.

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