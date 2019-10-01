Hasan Ali Kaldırım ABD'ye gidiyor
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Hasan Ali Kaldırım ABD'ye gidiyor

Hasan Ali Kaldırım ABD'ye gidiyor

Fenerbahçe'de sezon öncesi kampında sakatlık geçiren Hasan Ali Kaldırım'ın milli aradan sonra hazır hale gelmesi bekleniyor.

Haber Merkezi DHA
Hasan Ali Kaldırım, Galatasaray derbisinin son dakikasında oyuna dahil olmuştu.

Hasan Ali Kaldırım, Galatasaray derbisinin son dakikasında oyuna dahil olmuştu.

Fenerbahçe'nin Audi Cup'ta oynadığı Bayern Münih karşılaşmasında sakatlık geçiren ve o günden bu yana sahalardan uzak kalan Hasan Ali Kaldırım'ın dönüş tarihi belli oldu.

Deneyimli futbolcunun, ayağına özel olarak yapılan tabanlığında yaşadığı ufak uyumsuzluk nedeniyle, ilerleyen süreçte sıkıntı yaşamamak için geçen sene Tolga Ciğerci’nin tabanlık yaptırdığı ABD'deki merkeze giderek yeni tabanlık yapılması uygun görüldü.

  • 1-2 gün içinde ABD'ye giderek özel programına orada devam edecek olan milli oyuncunun, milli ara sonrası hazır olması planlanıyor.

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