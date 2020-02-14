Hasan Ali'ye 1.5 milyon euro

Fenerbahçe’de sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Hasan Ali Kaldırım ile sözleşme yenilenecek. Ozan Tufan ve Dirar ile sözleşme yenileyen sarı-lacivertliler tecrübeli sol bek ile de görüşmelerde bulunuyor.

Sol bek için transfer çalışmaları yürüten yönetim aynı zamanda Hasan Ali’yi kaybetmeyi düşünmüyor ve sözleşmesini uzatmayı planlıyor. Yönetimin 30 yaşındaki oyuncuya Türk Lirası üzerinden 2 yıllık yeni sözleşme teklifinde bulunduğu öğrenildi. Yıllık 1.8 milyon Euro ücret alan Hasan Ali’ye yönetimin yeni teklifinin 1.5 milyon Euro seviyesinde olduğu gelen haberler arasında.