SÜPER LİG

Hasan Ali'ye 1.5 milyon euro

Sarı-lacivertli yönetim, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Hasan Ali Kaldırım'a 2 yıllık yeni teklifte bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Uzun süren sakatlığını atlatan Hasan Ali Kaldırım, kupada oynanan Kırklarelispor mücadelesiyle 68 gün sonra sahalara döndü.

Uzun süren sakatlığını atlatan Hasan Ali Kaldırım, kupada oynanan Kırklarelispor mücadelesiyle 68 gün sonra sahalara döndü.

Fenerbahçe’de sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Hasan Ali Kaldırım ile sözleşme yenilenecek. Ozan Tufan ve Dirar ile sözleşme yenileyen sarı-lacivertliler tecrübeli sol bek ile de görüşmelerde bulunuyor.

Sol bek için transfer çalışmaları yürüten yönetim aynı zamanda Hasan Ali’yi kaybetmeyi düşünmüyor ve sözleşmesini uzatmayı planlıyor. Yönetimin 30 yaşındaki oyuncuya Türk Lirası üzerinden 2 yıllık yeni sözleşme teklifinde bulunduğu öğrenildi. Yıllık 1.8 milyon Euro ücret alan Hasan Ali’ye yönetimin yeni teklifinin 1.5 milyon Euro seviyesinde olduğu gelen haberler arasında.

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