Hasan Ali'ye göre sistem

Fenerbahçe’de, Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu ve Garry Rodrigues’in yokluğunda Galatasaray derbisi öncesi kadroda zorunlu revizyona gidilecek. Teknik heyet iki farklı oyun planı üzerinde dururken, her şey Hasan Ali Kaldırım’a göre şekillenecek.

Sarı-lacivertli takım, tecrübeli sol bek ilk 11’de oynarsa farklı, oynamazsa farklı dizilişle sahada yer alacak. Hasan Ali’nin oynaması halinde Nabil Dirar da sağ kanada geçecek. Kanatlarda görev yapan Tolga Ciğerci de orta sahanın merkezine geçerek, orta saha merkezi Ozan Tufan-Tolga Ciğerci’den oluşacak, Max Kruse ise forvet arkasında görev yapacak. Deniz Türüç’ün ise orta alanın solunda forma giymesi bekleniyor. Teknik heyetin Jailson’a orta sahada da görev vereceği belirtildi. Hasan Ali’nin yedek soyunması halinde ise Dirar yine sol bekte görev yapacak. Bu durumda Tolga Ciğerci orta alanın solunda, Deniz Türüç ise sağında görev yapacak. Tolgay Arslan ise Ozan Tufan ile birlikte orta saha merkez ikilisini oluşturacak.

11'in 8'i belli oldu

Bu arada Fenerbahçe’de derbi öncesi teknik heyet ilk 11’deki 8 ismi belirledi. Altay, Dirar, Serdar Aziz, Isla, Ozan Tufan, Max Kruse, Vedat Muriqi ve Deniz Türüç’ün yeri garanti. Diğer 3 isim için ise teknik heyet henüz karar veremezken, taktik çalışmalar sonrası ilk 11 oluşturulacak.

Süper Lig'de 23. hafta... 🔥 pic.twitter.com/njF19yJ4XY — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 17 Şubat 2020



