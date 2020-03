Hasan Kartal: Bu lig bitmiştir

Hasan Kartal, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Süper Lig ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Oyuncuların psikolojik olarak çok etkilendiğini ifade eden Kartal, ligin devam etmesinin mümkün olmadığını söyledi.

TRT Spor'a telefonla bağlanan Hasan Kartal'ın açıklamaları şöyle;

"Sporcu arkadaşlarımızın ruh yapısı bozuldu"

"Bana göre bu iş bitmiştir, lig kapanmıştır. Oynanması mümkün değildir. 14 yabancının olduğu yerde, sporcu arkadaşlarımızın ruh yapısı bozulmuştur. Bu bozuk ruh yapısıyla insanların futbol oynaması mümkün değildir. Bizim bir an önce yapacağımız tek şey, herkesi evine gönderip, lig nasıl tamamlanır bunu düşünmeliyiz. Ülkenin genel gidişatına baktığımız zaman bundan sonra bu ligin oynanması mümkün değil. Açık ve net söylüyorum."