SÜPER LİG

Hasan Şaş istifa etti

Galatasaray'da yardımcı antrenör Hasan Şaş, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak kulüpteki görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Terim'in yardımcılarından Hasan Şaş ve Ümit Davala

Terim'in yardımcılarından Hasan Şaş ve Ümit Davala

Teknik direktör Fatih Terim'in yardımcılığını üstlenen Hasan Şaş, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Görevinden kendi isteğiyle ayrıldığını ifade eden Şaş, sarı-kırmızılı taraftarlara teşekkür etti.

Hasan Şaş'ın açıklamaları şu şekilde;

  • "Bugünden itibaren çok sevdiğim Galatasaray’dan kendi isteğimle ayrılmış durumdayım. Bugüne kadar en kötü günlerimde bana destek veren taraftarımıza teşekkür ederim. Hoşçakalın."

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