Hasan Şaş istifa etti

Teknik direktör Fatih Terim'in yardımcılığını üstlenen Hasan Şaş, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Görevinden kendi isteğiyle ayrıldığını ifade eden Şaş, sarı-kırmızılı taraftarlara teşekkür etti.
Hasan Şaş'ın açıklamaları şu şekilde;
- "Bugünden itibaren çok sevdiğim Galatasaray’dan kendi isteğimle ayrılmış durumdayım. Bugüne kadar en kötü günlerimde bana destek veren taraftarımıza teşekkür ederim. Hoşçakalın."
📸 Futbol Takımımız, Teknik Direktörümüz Fatih Terim yönetiminde günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi. pic.twitter.com/D739oJDtog
📸 Futbol Takımımız, Teknik Direktörümüz Fatih Terim yönetiminde günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi. pic.twitter.com/D739oJDtog— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 11 Mayıs 2020
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