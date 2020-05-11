Hasan Şaş istifa etti

Teknik direktör Fatih Terim'in yardımcılığını üstlenen Hasan Şaş, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Görevinden kendi isteğiyle ayrıldığını ifade eden Şaş, sarı-kırmızılı taraftarlara teşekkür etti.

Hasan Şaş'ın açıklamaları şu şekilde;

"Bugünden itibaren çok sevdiğim Galatasaray’dan kendi isteğimle ayrılmış durumdayım. Bugüne kadar en kötü günlerimde bana destek veren taraftarımıza teşekkür ederim. Hoşçakalın."