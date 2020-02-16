SÜPER LİG

Hasan Şaş'a 2 maç ceza

PFDK, Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş'a Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'a hakareti nedeniyle 2 maç men cezası verdi.

Haber Merkezi AA
Fatih Terim ve Hasan Şaş

Fatih Terim ve Hasan Şaş

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Hasan Şaş'a 2 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada kurulun, Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor ile yaptığı maçta rakip takım teknik sorumlusuna yönelik hakareti nedeniyle Hasan Şaş'a 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 13 bin lira para cezası verdiği bildirildi.

Şaş, Yeni Malatyaspor ve 23. haftadaki Fenerbahçe derbisinde kulübedeki yerini alamayacak.

Emre Belözoğlu derbide yok
Emre Belözoğlu derbide yok

Ankaragücü ile oynanan maçta sakatlanan Emre Belözoğlu'dan sarı-lacivertlilere kötü haber geldi. Kas ve kas zarında yırtık tespit edilen tecrübeli futbolcu Galatasaray derbisinde oynayamayacak.Sarı-lacivertli kulüpten oyuncunun sağlık durumu hakkında yapılan açıklamada “Emre Belözoğlu'nun sol bacağının iç kısmındaki kasın zarında yırtık tespit edildi. Kasta da minimal yırtık var. Tedavisine başlandı" denildi.Derbide 3 kritik eksikFenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun dışında sakatlığı bulunan Rodrigues ve cezalı duruma düşen Gustavo da derbide forma giyemeyecek isimler arasında yer alıyor.

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