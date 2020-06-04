SÜPER LİG

Hasic'ten Beşiktaşlıları heyecanlandıran gol

Beşiktaş'ın Ümraniyespor'a kiralık olarak gönderdiği Ajdin Hasic, idmanda attığı golle gözlerin pasını sildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Beşiktaş ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fotoğraf: DHA

Siyah-beyzlıların geleceğin yıldız adayları arasında görerek kadrosuna kattığı ve tecrübe kazanması için de devre arasında TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor’a kiraladığı Ajdin Hasic, sosyal medya hesabından idmanda attığı şık golü paylaştı.

Kaleciyi önde yakalayan 18 yaşındaki Boşnak futbolcu, yaptığı aşırtma vuruşla topu filelere gönderdi. Hasic'in bu golü sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Beşiktaş A Takımı'nda forma giyecek

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Ajdin Hasic için şu ifadeleri kullanmıştı;

  • "En kısa zamanda Hasic'i A takımımızda değerlendirmek istiyoruz. Hasic'i sportif başarıda destek ve ekonomik olarak bize fayda sağlayabilecek bir sporcu olarak görüyoruz."

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