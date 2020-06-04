Hasic'ten Beşiktaşlıları heyecanlandıran gol

Siyah-beyzlıların geleceğin yıldız adayları arasında görerek kadrosuna kattığı ve tecrübe kazanması için de devre arasında TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor’a kiraladığı Ajdin Hasic, sosyal medya hesabından idmanda attığı şık golü paylaştı.

Kaleciyi önde yakalayan 18 yaşındaki Boşnak futbolcu, yaptığı aşırtma vuruşla topu filelere gönderdi. Hasic'in bu golü sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Beşiktaş'ın Ümraniyespor'a kiraladığı Ajdin Hasic, idmanda gözlerin pasını sildi pic.twitter.com/FOMISxDqVm — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) June 4, 2020

Beşiktaş A Takımı'nda forma giyecek

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Ajdin Hasic için şu ifadeleri kullanmıştı;

"En kısa zamanda Hasic'i A takımımızda değerlendirmek istiyoruz. Hasic'i sportif başarıda destek ve ekonomik olarak bize fayda sağlayabilecek bir sporcu olarak görüyoruz."