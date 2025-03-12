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Hatayspor Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

18:0412/03/2025, Çarşamba
AA
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Hatayspor Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Hatayspor Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Net Global Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Mersin’de Sivasspor ile karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Kulübün açıklamasına göre Hatay ekibi, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Murat Şahin yönetiminde antrenman yaptı.


İdmanda futbolcular, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirdi.


Basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 35 dakika sürdü.


Hatayspor, 16 Mart'ta Mersin Stadı'nda Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.




#Hatayspor
#Süper Lig
#Sivasspor

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