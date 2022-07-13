Spor Hataysporun yeni sportif direktörü Taner Savut oldu
TRANSFER

Hatayspor'un yeni sportif direktörü Taner Savut oldu

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, sportif direktörlük görevine Taner Savut'u getirdi.

Abone Ol Google News
Kerim Baştan Yeni Şafak
Hataysporun yeni sportif direktörü Taner Savut oldu
Taner Savut

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, sportif direktörlük görevine Taner Savut'u getirdi. Savut'un, Hatayspor'un tüm transferlerinde yetkili olacağı ve transferleri yürüten isim olacağı öğrenildi. Resmi açıklamanın ise kısa bir süre içerisinde yapılacağı bildirildi.

Taner Savut kimdir?

Taner Savut, 10 Ağustos 1974 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Futbolculuk kariyerine İzmirspor'da başladı. Daha sonra Fenerbahçe'de, Siirt Jetpa'da, Göztepe'de, Siirtspor'da, Sakaryaspor'da ve Alanyaspor'da forma giydi. Kariyerini Tokatspor'da oynadıktan sonra noktalayan 47 yaşındaki futbol adamı, Aytemiz Alanyaspor ve Manisa FK'da sportif direktörlük görevinde bulundu.

Bakan Kirişci yangın bölgesinde

Bakan Kirişci yangın bölgesinde

​Datça'daki orman yangınını havadan inceledi.
Komandolardan nefes kesen hazırlık

Komandolardan nefes kesen hazırlık

Dosta güven, düşmana korku veriyorlar.
Kayseride otobüsteki vatandaşlara ırkçı sözler: Kürt-Çerkes fark etmez ikinci bir dil konuşamazsın

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

​Yüzde yüz yerli ve milli: Donanmanın en modern platformu olacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.