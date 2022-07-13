Hatayspor'un yeni sportif direktörü Taner Savut oldu

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, sportif direktörlük görevine Taner Savut'u getirdi. Savut'un, Hatayspor'un tüm transferlerinde yetkili olacağı ve transferleri yürüten isim olacağı öğrenildi. Resmi açıklamanın ise kısa bir süre içerisinde yapılacağı bildirildi.

Taner Savut kimdir?

Taner Savut, 10 Ağustos 1974 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Futbolculuk kariyerine İzmirspor'da başladı. Daha sonra Fenerbahçe'de, Siirt Jetpa'da, Göztepe'de, Siirtspor'da, Sakaryaspor'da ve Alanyaspor'da forma giydi. Kariyerini Tokatspor'da oynadıktan sonra noktalayan 47 yaşındaki futbol adamı, Aytemiz Alanyaspor ve Manisa FK'da sportif direktörlük görevinde bulundu.