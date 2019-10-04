​Hatem Ben Arfa Fiorentina yolcusu

Transfer döneminde adı sık sık Fenerbahçe ile anılan fakat herhangi bir kulüp ile anlaşmayan Hatem Ben Arfa'nın yeni kulübü belli oluyor.

Tuttosport'un haberine göre İtalyan kulüplerinden Fiorentina, Hatem Ben Arfa ile anlaşma aşamasına geldi. Haberde ayrıca Fransız oyuncunun gelen bu teklife sıcak baktığı kaydedildi.

Ben Arfa geride bıraktığımız sezonda Rennes formasıyla çıktığı 41 karşılaşmada 9 gol 6 asistlik bir performans sergiledi.

Hatem Ben Arfa: "Beni heyecanlandıran hiçbir teklif olmadı" pic.twitter.com/N8ODK1FTzX — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) September 3, 2019

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli transfer döneminde Ben Arfa hakkında çıkan haberlere yönelik açıklamalarda bulunmuştu. Comolli, "Hatem Ben Arfa'yı 14 yaşından bu yana tanıyorum ve çok iyi bir futbolcu olduğunu biliyorum. Ancak biz ocak ayında Empoli'den çok iyi bir 10 numara olan Michael Zacj'ı transfer ettik ve performansından memnunuz ." ifadelerini kullanmıştı.



