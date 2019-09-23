Hayal kırıklığı Adil Rami

Fenerbahçe’nin Fransız stoperi Adil Rami, ilk kez forma giydiği Ankaragücü maçında performansıyla büyük hayal kırıklığı yaşattı. Tecrübeli stoper oyunda kaldığı ilk yarıda hava topu kazanamadı, şut çekemedi, yüzde 50 gibi defans oyuncusuna göre oldukça düşük ikili mücadele kazanma yüzdesiyle oynadı. Adil Rami, ülkesi Fransa’da da gündem oldu.

"Fenerbahçe gülümsüyor ancak Adil Rami değil"





Ülkenin önde gelen spor gazetelerinden L’Equipe, “Fenerbahçe yine gülümsüyor ancak Adil Rami değil” başlığı ile verdiği haberde tecrübeli oyuncunun ilk maçında yaptığı büyük hatalara dikkati çekti.

"Rami konu dışı"

RMC Sport ise Rami’nin ikinci yarının başında oyundan alındığına vurgu yaparak “Rami, Fenerbahçe ile ilk maçında konu dışı” başlığını kullandı. Haberde, Fransız futbolcunun başarılı bir başlangıç yapamadığı belirtildi.

"Felaket"

Onze Mondial, “Defansta ağır bir hata yapan Adil Rami, takımının gol yemesine neden oldu” ifadelerini kullandı. Football.fr adlı internet sitesi ise tecrübeli stoperin hatasını ‘Felaket’ olarak niteledi ve haberi “Adil Rami’nin Fenerbahçe’deki felaket pası” başlığı ile duyurdu.

🗞Adil Rami'nin ilk maçındaki kötü performansı ülkesinde gündem oldu



🔹L’Equipe: “Fenerbahçe yine gülümsüyor ancak Adil Rami değil”

🔹RMC Sport: “Rami, Fenerbahçe ile ilk maçında konu dışı"

🔹https://t.co/XYzy2iuni3: “Adil Rami’nin Fenerbahçe’deki felaket pası" pic.twitter.com/XEQVuRRAW9 — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 23 Eylül 2019

Savunma alarm veriyor

Fenerbahçe savunmasında sıkıntılar devam ediyor. Sarı-lacivertli takım savunmada hem bireysel hatalar hem de oyuncuların pozisyon alma konusundaki hataları nedeniyle kalesinde çok basit goller görüyor. F.Bahçe, Süper Lig ve Avrupa’nın 5 büyük liginde en fazla gole sebep olan hata yapan takım olarak zirvede yer alıyor. Ligde geride kalan 5 haftada kalesinde 6 gol gören Fenerbahçe’de bu gollerin 4’ü savunmada yapılan hatalar nedeniyle gerçekleşti. Sarı- lacivertliler, gole sebep olan hatalarda 4 golle zirvede yer alırken İngiltere’den Sheffield United ve Fransa’dan Angers yedikleri 3 hatalı gollerle ikinci sırayı paylaştı.