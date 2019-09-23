Hayal kırıklığı Adil Rami
SÜPER LİG

Hayal kırıklığı Adil Rami

Fenebrahçe'nin yeni transferi Adil Rami, sarı-lacivertli formayla çıktığı ilk maçtaki performansıyla hayal kırıklığına neden oldu. Fransız futbolcunun kötü performansı ülkesinde de gündem oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Adil Rami, Ankaragücü karşısında 45 dakika görev aldı.

Adil Rami, Ankaragücü karşısında 45 dakika görev aldı.

Fotoğraf: Serhat Çağdaş / AA

Fenerbahçe’nin Fransız stoperi Adil Rami, ilk kez forma giydiği Ankaragücü maçında performansıyla büyük hayal kırıklığı yaşattı. Tecrübeli stoper oyunda kaldığı ilk yarıda hava topu kazanamadı, şut çekemedi, yüzde 50 gibi defans oyuncusuna göre oldukça düşük ikili mücadele kazanma yüzdesiyle oynadı. Adil Rami, ülkesi Fransa’da da gündem oldu.

"Fenerbahçe gülümsüyor ancak Adil Rami değil"


Ülkenin önde gelen spor gazetelerinden L’Equipe, “Fenerbahçe yine gülümsüyor ancak Adil Rami değil” başlığı ile verdiği haberde tecrübeli oyuncunun ilk maçında yaptığı büyük hatalara dikkati çekti.

Büyük umutlarla transfer edilen Adil Rami, ilk maçında hazır bir görüntü vermedi.
Büyük umutlarla transfer edilen Adil Rami, ilk maçında hazır bir görüntü vermedi.
AA

"Rami konu dışı"

RMC Sport ise Rami’nin ikinci yarının başında oyundan alındığına vurgu yaparak “Rami, Fenerbahçe ile ilk maçında konu dışı” başlığını kullandı. Haberde, Fransız futbolcunun başarılı bir başlangıç yapamadığı belirtildi.

"Felaket"

Onze Mondial, “Defansta ağır bir hata yapan Adil Rami, takımının gol yemesine neden oldu” ifadelerini kullandı. Football.fr adlı internet sitesi ise tecrübeli stoperin hatasını ‘Felaket’ olarak niteledi ve haberi “Adil Rami’nin Fenerbahçe’deki felaket pası” başlığı ile duyurdu.

Savunma alarm veriyor

Fenerbahçe savunmasında sıkıntılar devam ediyor. Sarı-lacivertli takım savunmada hem bireysel hatalar hem de oyuncuların pozisyon alma konusundaki hataları nedeniyle kalesinde çok basit goller görüyor. F.Bahçe, Süper Lig ve Avrupa’nın 5 büyük liginde en fazla gole sebep olan hata yapan takım olarak zirvede yer alıyor. Ligde geride kalan 5 haftada kalesinde 6 gol gören Fenerbahçe’de bu gollerin 4’ü savunmada yapılan hatalar nedeniyle gerçekleşti. Sarı- lacivertliler, gole sebep olan hatalarda 4 golle zirvede yer alırken İngiltere’den Sheffield United ve Fransa’dan Angers yedikleri 3 hatalı gollerle ikinci sırayı paylaştı.

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