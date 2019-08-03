Hayalim gerçek oldu

Galatasaray, İspanya’nın Celta Vigo takımından Emre Mor’u bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ’den Borsa İstanbul’a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, İspanyol kulübüne kiralama bedeli olarak 600 bin Euro ödeneceği, 22 yaşındaki hücum oyuncusunun ise net 725 bin Euro ücret alacağı kaydedildi. Dün önce sağlık kontrolünden geçen daha sonra da kiralık sözleşme imzalayan genç futbolcu , Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’i ziyaret etti. Emre Mor, ziyaret sırasında, “Galatasaray’a gelmek benim için çok büyük bir hayaldi. Nihayet gerçek oldu. Burada olduğum ve tekrar antrenmanlara başlayacağım için çok mutluyum. Başkanımıza sözleri ve bana inandıkları için çok teşekkür ediyorum. İki zor sezon geçirdim. Bana inanıp kucak açarak karşıladıkları için herkese çok teşekkür ediyorum. Bana duyulan güven benim için çok büyük bir anlam ifade ediyor ve tekrar sahaya çıkmayı iple çekiyorum. Galatasaray taraftarlarını çok seviyorum. Onlarla buluşmak için heyecanlıyım. Umarım beraber birçok gol sevinci yaşayıp yeni başarılara koşacağız” dedi.

EVİNE HOŞ GELDİN

Başkan Mustafa Cengiz, Emre Mor ve bu kuşağın Avrupa’da bir savaş verdiğini belirtti. Cengiz, “Emre bu savaşı Avrupa’da kendi çapında gençliğiyle, ruhuyla verdi. Şimdi bu savaşı Türkiye’de verecek. Türkiye onun yuvası ve Galatasaray artık evi. Biz burada Emre’nin Allah vergisi yeteneklerini Galatasaray ve Türk futbolu için en iyi şekilde sahada sergileyeceğine, ölümüne mücadele edeceğine inanıyoruz. Artık yuvasını bulmuş bir insanın huzur içinde tüm yeteneğini, karakterini tamamen sahaya ve takımına vereceğine inanıyoruz. Kendisine hoş geldin diyorum” diye konuştu. İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ise “Emre’ye evine, yuvasına hoş geldi diyoruz. Galatasaray taraftarları kendisini heyecanla bekliyor. Emre’nin Galatasaray’a gelme konusunda ne kadar heyecanlı ne kadar istekli olduğunu biliyorum” ifadelerini kullandı. Emre Mor dün akşam da Galatasaray’daki ilk idmanına çıktı.

Falcao’da pürüz iddiası



Galatasaray, Radamel Falcao’nun bonservis sorununu çözmek için uğraş verirken, İtalya ve Kolombiya basınına göre yıldız futbolcu, Monaco’da kalacak. Monaco Başkan Yardımcısı Oleg Petrov ise, “Sadece Galatasaray değil, birçok takım Radamel Falcao ile ilgileniyor. O bizim kaptanımız ve en iyi oyuncularımızdan biri. Ciddi bir teklif almadığımız sürece burada kalması önemli. Onun yerine, onun seviyesinde bir oyuncu almamız gerekir” ifadelerini kullandı.

Panathinaikos ile hazırlık maçı

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Stadı’ndaki mücadele, saat 21.00’de başlayacak. İki takım arasındaki maç D-Smart’tan yayınlanacak. Galatasaray ile Panathinaikos, Avrupa kupaları tarihinde daha önce iki kez karşılaştı. Söz konusu müsabakaların ikisini de sarı-kırmızılı ekip kazandı. Bugünkü maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray dün akşam yaptığı antrenmanla son çalışmasını yaparak maç saatini beklemeye başladı.

TFF Süper Kupa biletleri satışta

Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor arasında oynanacak TFF Süper Kupa maçının biletleri satışa çıktı. Ankara Eryaman Stadı’nda 7 Ağustos Çarşamba günü saat 20.45’te başlayacak maçın biletlerinin satışına, Türk Telekom Stadı, Akhisar Stadı ve Eryaman Stadı gişeleri ile “www.passo.com.tr” internet sitesi üzerinden başlandı. Bilet fiyatları kuzey ve güney tribünleri için 50, kapalı ve maraton tribünleri için 100 lira olarak belirlendi.



