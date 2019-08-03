SÜPER LİG

Hayalim gerçek oldu

Galatasaray’ın Celta Vigo’dan kiraladığı Emre Mor, imzayı attıktan sonra kulüp başkanı Mustafa Cengiz’i ziyaret etti. Yıllık 725 bin Euro kazanacak olan genç futbolcu, “Bana inanıp kucak açarak karşıladıkları için herkese çok teşekkür ediyorum. Galatasaray taraftarlarını çok seviyorum” dedi.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Emre Mor (Ortada)

Emre Mor (Ortada)

Galatasaray, İspanya’nın Celta Vigo takımından Emre Mor’u bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ’den Borsa İstanbul’a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, İspanyol kulübüne kiralama bedeli olarak 600 bin Euro ödeneceği, 22 yaşındaki hücum oyuncusunun ise net 725 bin Euro ücret alacağı kaydedildi. Dün önce sağlık kontrolünden geçen daha sonra da kiralık sözleşme imzalayan genç futbolcu , Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’i ziyaret etti. Emre Mor, ziyaret sırasında, “Galatasaray’a gelmek benim için çok büyük bir hayaldi. Nihayet gerçek oldu. Burada olduğum ve tekrar antrenmanlara başlayacağım için çok mutluyum. Başkanımıza sözleri ve bana inandıkları için çok teşekkür ediyorum. İki zor sezon geçirdim. Bana inanıp kucak açarak karşıladıkları için herkese çok teşekkür ediyorum. Bana duyulan güven benim için çok büyük bir anlam ifade ediyor ve tekrar sahaya çıkmayı iple çekiyorum. Galatasaray taraftarlarını çok seviyorum. Onlarla buluşmak için heyecanlıyım. Umarım beraber birçok gol sevinci yaşayıp yeni başarılara koşacağız” dedi.

Emre Mor idmana çıktı.
Emre Mor idmana çıktı.

EVİNE HOŞ GELDİN

Başkan Mustafa Cengiz, Emre Mor ve bu kuşağın Avrupa’da bir savaş verdiğini belirtti. Cengiz, “Emre bu savaşı Avrupa’da kendi çapında gençliğiyle, ruhuyla verdi. Şimdi bu savaşı Türkiye’de verecek. Türkiye onun yuvası ve Galatasaray artık evi. Biz burada Emre’nin Allah vergisi yeteneklerini Galatasaray ve Türk futbolu için en iyi şekilde sahada sergileyeceğine, ölümüne mücadele edeceğine inanıyoruz. Artık yuvasını bulmuş bir insanın huzur içinde tüm yeteneğini, karakterini tamamen sahaya ve takımına vereceğine inanıyoruz. Kendisine hoş geldin diyorum” diye konuştu. İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ise “Emre’ye evine, yuvasına hoş geldi diyoruz. Galatasaray taraftarları kendisini heyecanla bekliyor. Emre’nin Galatasaray’a gelme konusunda ne kadar heyecanlı ne kadar istekli olduğunu biliyorum” ifadelerini kullandı. Emre Mor dün akşam da Galatasaray’daki ilk idmanına çıktı.

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Kurtuluş reçetesi: Fırtına gençler
Kurtuluş reçetesi: Fırtına gençler

Son yıllarda yaptığı hesapsız transferlerle borç içine giren Trabzonspor, borçlarından kurtulmak için yeni bir planlamanın içine girdi. Sezon başında alt yapıdan kadrosuna kattığı oyuncuların yanı sıra 12 futbolcu daha transfer eden bordo-mavili kulüpte bu gençlerle hayata geçirilecek formüle kurtuluş reçetesi olarak bakılıyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu, yarışmacı yönlerinin yanı sıra yetiştirip, futbolcu pazarlayan bir kulüp yapısını oluşturmak istediklerini söyledi. Geçmişte altyapıdan gelen futbolcuların sadece Trabzonspor’un başarısına katkı sağlamak için değerlendirildiğini hatırlatan Ağaoğlu, “Yeni bir anlayışla sadece futbolcu yetiştirme değil, bunları Avrupa arenasına da pazarlama yöntemini hayata geçireceğiz. Kulübün geleceği ve bu borç yükünün altından kalkmak için bunu yapmak zorundayız. Bunun Dünya da örnekleri çok. Bu sezon kadromuza kattığımız genç futbolculardan maksimum verimi alarak daha sonra Avrupa’ya pazarlayacağız” dedi.BORÇ 3 YILDA ÖDENECEKTabzonspor’un yapılanma doğrultusunda 2 yıl borcun sadece faizini daha sonra da 3 yılda borcun ödeneceğinden yola çıkan yönetim, bu doğrultuda kadrosuna kattığı ve 3 milyon 867 bin Euro’ya mal ettiği 12 futbolcuyu iki sezonda Avrupa sahnesine sunmayı hedefliyor. Başkan Ağaoğlu, altyapıdan yetişen ve kadrolarına kattıkları futbolcuların kulübün geleceğini kurtaracağına inandıklarını belirterek, “Geçen sezon Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Hüseyin ve kaleci Uğurcan ile bunu başarabileceğimizi gösterdik. Bu çocuklar gibi yeni çocukları da parlatmak istiyoruz. Yönetim olarak elimizden geleni yaptık, yapacağız. Gerçek şu ki kulübün kurtuluş reçetesi bu çocuklar olacak” ifadelerini kullandı. Bu arada Ağaoğlu, Lille’in Yusuf Yazıcı için 15 milyon Euro teklif ettiğini ancak kabul etmediklerini de söyledi. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta gündem Cristian Pavon

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