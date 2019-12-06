Hayaller Paris, gerçekler Tuzla

Geçtiğimiz sezonu Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonu olarak tamamlayan Galatasaray, bu sezon yarıştığı üç kulvarda da saha içerisinde istediği sonuçları alamıyor. Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda mücadele eden sarı-kırmızılı takım, üçünde de kötü performans sergiliyor. Şampiyonlar Ligi’nde üst tura çıkma şansını kaybeden Galatasaray, Club Brugge ile evinde berabere kalarak Avrupa Ligi biletini ihtimallere bıraktı. Süper Lig’de ise art arda puan kayıpları yaşayan sarı-kırmızılı takım, zirvenin 7 puan gerisinde 8. sırada yer alıyor. Son olarak Türkiye Kupası’na 5. turdan katılan Cimbom, TFF 2. Lig ekiplerinden Tuzlaspor’a 2-0 yenilerek, üst tur şansını zora soktu. Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı 5 maçta galibiyet yüzü göremeyen sarı-kırmızılılar, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

TERİM TOPUN AĞZINDA

Bu süreçte, takımı bir türlü toparlayaman, gol bölgesinde farklı alternatifler geliştiremeyen ve formsuz oyucularda ısrar eden Fatih Terim, eleştirilerin odağında yer aldı. Puan kaybedilen maçların ardından oyuncularını eleştiren ve kadroda değişikliğe gideceğinin sinyallerini veren Terim, söylediğinin aksine yine aynı oyuncularda ısrar etti. Kupa maçında ise yedek ağırlıklı bir kadroyu sahaya süren tecrübeli çalıştırıcı, alınan mağlubiyetin ardından, as oyuncularını eleştirdiği gibi bu kez yedek futbolcuları hedefe koydu. Terim’in kötü gidişatı tersine çevirememesi ve sürekli oyuncularıyla ilgili gerekçeler üretmesi, taraftarların eleştirisine neden oldu. Özellikle sosyal medyada Fatih Terim’in artık bırakması gerektiği mesajları yazıldı.

13 MAÇTA 19 PUAN KAYBI

Süper Lig’de ise 13 maça çıkan Galatasaray, sadece 5 galibiyet alabildi. sarı-kırmızılılar, ligde aldığı 5 beraberlik ve 3 yenilgiyle birlikte 19 puan kaybı yaşadı. Yönetim, teknik heyet, camia ve taraftarlar bu sezon oynanan futboldan memnun kalmazken, teknik kadro bir an önce devre arasına girmek istiyor. Devre arasında bir çok futbolcu ile yollarını ayırmaya hazırlanan teknik kadro, yeni transferler için de çalışmalar yapıyor.

DEVLER LİGİ’NDE HÜSRAN

Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı 5 maçtan galibiyet alamayan Galatasaray, sahadan 3 kez mağlup 2 kez de beraberlikle ayrıldı. Bu maçlarda kalesinde 9 gol gören sarı-kırmızılılar sadece 1 gol atabildi. Üst tur şansını kaybeden Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde devam edebilmek için grup son maçında deplasmanda PSG ile çok zor bir maça çıkacak. Sarı-kırmızılılar bu maçtan puan çıkaramazsa Avrupa’ya veda edecek.

Galatasaray’a Katar’dan davet

Süper Lig’in ilk yarısının bitimine sayılı haftalar kalırken sarı-kırmızılı kulübe sürpriz bir teklif geldi. Ocak ayında lige verilecek olan devre arasında Galatasaray, Katar’ın Doha kentinde bir turnuvaya davet edildi. Tüm masraf ve harcamaların karşılanması şartı ile yapılan teklife ise teknik heyet karar verecek. Son yıllarda ocak ayında Antalya’da takımı ikinci yarıya hazırlayan teknik ekibin, sezon başında birçok yıldız oyuncunun katılamadığı kamp çalışmalarının devre arasında son derece verimli geçmesini istiyor. Teknik heyetin Katar’daki organizasyon ile alakalı kararını henüz vermediği öğrenildi.

Selçuk İnan kayıplarda

Trabzonspor’dan Galatasaray’a transfer olduktan sonra sarı-kırmızılı takımda şampiyonluklar yaşayan ve kariyerinin zirvesine çıkan Selçuk İnan artık futbol olarak “iflasın” eşiğine geldi. Ortaya koyduğu performansla, sarı-kırmızılı takımın 14 kupa kazanmasına yardımcı olan Selçuk, sözleşmesinin son yılında adeta dökülüyor ve taraftarların büyük tepkisini çekiyor. Sezon başında teknik ekibin talebi doğrultusunda 1 yıllık sözleşme yenilenen 4 milyon TL garanti ücret alan Selçuk İnan, Tuzlaspor karşısında sergilediği performansla da adeta büyük hayal kırıklığı yaşattı.

Falcao için ayrılık sinyali



Galatasaray’a transfer olduktan sonra yalnızca 5 maçta forma giyen ve yaklaşık 2 aydır da sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Kolombiyalı yıldızın, ABD MLS Ligi takımlarıyla transfer görüşmesi yaptığı öne sürüldü.

Galatasaray’da büyük umutlarla kadroya katılan ancak sakatlıklar nedenyle sadece 5 maçta 360 dakika süre alabilen Radamel Falcao için transfer konusunda gündem gün geçtkçe ısınıyor. Fox Sport Kolombiya’nın deneyimli muhabirlerinden Jorge Baravelle, yıldız oyuncunun Galatasaray’dan ayrılma kararı aldığını ve Amerika Ligi MLS ekipleriyle görüşmeler yaparak, önemli bir opsiyon aradığını belirtti. David Beckham’ın Amerika’da kurduğu ve ciddi bir yatırım yaptığı Inter Miami’nin, 33 yaşındaki oyuncu ile uzun süredir transfer görüşmelerinde bulunduğu basında yer almaktaydı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Falcao ile ilgili son açıklamasında, “Diyelim ki Falcao’yu sadece Galatasaray istedi, bu da bizim için mutluluk. Falcao inşallah tamamen atlatacak. En az 2 yıl Türk futboluna ve Galatasaray’a hizmet etmek istiyor” ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray’da yeni Ozan, Emin Bayram

Galatasaray’da genç futbolcu Emin Bayram, ilk kez A takımla bir maça çıktı. Genç stoper, takımı 2 gol yemesine rağmen görevini yapmasının yanında duran toplarda da iki de gol pozisyonuna girdi. Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Ozan Kabak’ı 11 milyon Euro karşılığında Schalke’ye satan sarı-kırmızılıların yeni yıldızı Emin oldu. Luyindama’nın sakatlığından dolayı stoper sıkıntısı yaşayan sarı-kırmızılılarda, Emin’in ligde de zaman zaman süre olması bekleniyor.



