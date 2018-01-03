Hedefe doğru ilerliyoruz

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, kulüp dergisinin Ocak sayısında yer alan başyazısında, kulübün ekonomik, sportif ve kurumsal açılardan yeniden yapılanması için büyük uğraş verdiklerini belirtti. Kulübün kalkınması için her türlü fedekarlığı yaptıklarını belirten Usta, “Görev süremizin ise iki yılını bitirdik. Geçen sürede Trabzonsporumuz'un ekonomik, sportif ve kurumsal açılardan yeniden yapılanması için büyük uğraşlar verdik. Bu zor ve meşakkatli yolculuğumuzda kat ettiğimiz mesafe inişli-çıkışlı olsa da doğru hedeflere ilerlediğimiz gerçeği önümüzde duruyor. 2017 senesi, coşku, hüzün, öfke, umutsuzluk ve beklenti gibi pek çok farklı duyguyu yoğun bir biçimde yaşadığımız bir seneydi. Stadyumumuza kavuştuk. 50. kuruluş yıldönümümüzün coşkusunu yaşadık. İmzaladığımız anlaşmalarla kulübümüze önemli gelir kapıları açtık. Hızlı bir atılımla yeni TS Club mağazalarımızı taraftarlarımızla buluşturduk” dedi.

ALTYAPI ARTIK ÜRETEN BİR FABRİKA

Bordo-mavili kulübün altyapısından yetişen futbolcuların kadroda olması ve takıma katkı sağlamasının büyük bir mutluluk olduğunu belirten Usta, “Altyapımızdan son yıllarda istenilen düzeyde oyuncuları, A Takım kadrosuna katamadık. Yaptığımız hamlelerle, altyapıyı yeniden üreten bir fabrika haline dönüştürdük. Futbolcu fabrikası bir şehirden bugün Yusuf, Abdülkadir, Furkan, Hüseyin, Batuhan, Abdurrahim ve Arda gibi futbolcularımız geleceğimiz oldu. Şimdi gençlerimiz de ağabeyleri gibi olabilmek için gece gündüz çalışarak, bir gün hayallerine kavuşmanın mücadelesini veriyorlar” diye konuştu. Süper Lig'in ilk yarısına kötü başladıklarını ancak daha sonra iyi bir ivme yakaladıklarını belirten Usta, “Devrenin son 5 haftasında ortaya koyduğumuz mücadele, sergilediği oyun ve kazanma hırsı ile tüm futbol kamuoyunun takdirini kazandı. Birbirinden bağımsız yeteneklere sahip futbolcularımızı, sıkı bir çalışma disiplini altında bir araya getiren, takım olma bilincini ve kazanma hırsını aşılayan değerli hocamız Rıza Çalımbay'ı can-ı gönülden kutluyorum. Hedefimiz; ilk devrenin son virajında yakaladığımız bu ivmeyi ikinci devrede de sürdürmek ve başa yarışmaktır. Hem Süper Lig'de, hem de Türkiye Kupası'nda ısrar ve inancımız devam etmektedir. Yapacağımız takviyelerle hedeflerimize ulaşmak ve önümüzdeki sezonun takımını oturmuş bir yapıya kavuşturmak en büyük idealimizdir” diye konuştu.

HAK ARAMAK BİR MEDENİYETTİR

2010-2011 sezonu için şike mücadelelerini Avrupa'da sürdürdüklerini dile getiren Usta, ''FIFA’ya yaptığımız başvuru, elimizden alınan hakların geri iadesine ve Türkiye’de gerekli yaptırımların uygulanmasına yönelik çok önemli bir hukuki adımdır. Gerek Avrupa’da gerekse Türkiye’de sürdürdüğümüz mücadeleyi kimse başka yerlere çekmesin. Hak aramak bir medeniyettir. Camiamız rahat olsun, sonunda kazanacağız” ifadelerini kullandı.

Taraftar sayısı arttı

Süper Lig'de ilk yarının geride kalmasıyla, taraftar ortalamaları verileri de ortaya çıktı. Sezon başında 95 bin 256 Passolig satışı yapan Trabzonspor'da bu sayı 17. hafta itibariyle 195 bin 58 oldu. Bordo-mavililerdeki artış yüzde 105 olarak dikkat çekti. Karadeniz temsilcisi bu oranla, 4 büyükler arasında en büyük artışı yaşayan ekip oldu. Beşiktaş yüzde 71, G.Saray yüzde 67 ve F.Bahçe ise yüzde 51 artış yaşadı. Rakamsal olarak ise en çok Passolig artışını G.Saray yaşadı. Sarı-kırmızılılar, 17 hafta sonunda 642 bin 867 sayısına ulaştı ve toplamda 258 bin 667'lik bir artış yaşadı. Beşiktaş ise 246 bin 80 Passolig kart satarak toplamda 591 bin 495 kart sayısına ulaştı. F.Bahçe ise, 409 bin 488 Passolig kartla başladığı sezonda 620 bin 104 kart sayısına ulaştı.