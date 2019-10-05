Hikmet Karaman’dan istifa sinyali

Süper Lig’in 7. haftasında İM Kayserispor, deplasmanda Göztepe’ye 4-0 mağlup oldu. Teknik Direktör Hikmet Karaman müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında yönetimle bir araya geleceklerini belirtti.

Karaman, “Bu maça çıkmadan önce görevi bırakmıştım ancak Sayın Başkan Erol Bedir ile yaptığım istişare sonrasında bu maça çıktım. Bu karşılaşmada skor ne olursa olsun yine yönetimle bir araya gelip durum değerlendirmesi yapacaktık" ifadelerini kullandı.

Göztepe-Kayserispor: 4-0 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 7. haftasında Göztepe sahasında Kayserispor'u ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0 kazandı.Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Alpaslan, 42. dakikada, Soner Aydoğdu, 45. ve 50. dakikalarda Napoleoni kaydetti.Mücadelenin ardından Göztepe 9 puana yükselirken, Kayserispor ise 3 puanda kaldı.

Gereken kararın alınacağını söyleyen Hikmet Karaman, "Konyaspor maçı 1-1 iken bana ‘istifa’ çağrıları yapıldı, oyuncularıma hakaretler edildi. Türkiye’de hiçbir başarı cezasız kalmıyor. Başka entrikalar da işin içine girdi. Oyuna iyi başladık. Ancak 45’ten sonra iki tane gol yedik. 3-0 geriye düşünce olayın taktik kısmı kalmadı. Böyle durumlarda oyuncuları da motive etmek kolay olmuyor. Birçok eksikle geldik. Yönetimle bir araya gelip takımın menfaatleri doğrultusunda gereken kararı alacağız” dedi.

Kayserispor Kulübü, Hikmet Karaman'la devam kararı alındığını duyurdu



📢"Kulüp başkanımız, yönetim kurulu ve diğer ilgililerle seri görüşmeler yapmış ve bu aşamada hocamızın görevden ayrılmasının uygun olmayacağı kanaati oluşmuştur" pic.twitter.com/dxVQcwhlsQ — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 1, 2019



