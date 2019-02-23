"Hodri meydan" dedi Fikret Orman'a rakip oldu

Beşiktaş Divan Kurulu Üyesi Aydoğan Cevahir, mayıs ayında yapılacak seçimde başkanlığa aday olduğunu açıkladı.
Haber MerkeziYeni Şafak
Siyah-beyazlı kulübün 2019 yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı Vodafone Park'ta gerçekleştirildi. Divan Kurulu'nda söz alan Aydoğan Cevahir, Beşiktaş Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı. Cevahir, "Mayıs ayındaki seçimli kongrede başkan adayıyım. Hodri meydan" ifadelerini kullandı.
Siyah-beyazlı kulüpte mevcut başkan Fikret Orman ile üyelerden Hürser Tekinoktay daha önce başkanlığa aday olduklarını açıklamışlardı.
Yorum