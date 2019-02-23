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"Hodri meydan" dedi Fikret Orman'a rakip oldu

Beşiktaş Divan Kurulu Üyesi Aydoğan Cevahir, mayıs ayında yapılacak seçimde başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Aydoğan Cevahir, mevcut başkan Fikret Orman ve yönetimine eleştiride bulundu.

Aydoğan Cevahir, mevcut başkan Fikret Orman ve yönetimine eleştiride bulundu.

Siyah-beyazlı kulübün 2019 yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı Vodafone Park'ta gerçekleştirildi. Divan Kurulu'nda söz alan Aydoğan Cevahir, Beşiktaş Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı. Cevahir, "Mayıs ayındaki seçimli kongrede başkan adayıyım. Hodri meydan" ifadelerini kullandı.

  • Siyah-beyazlı kulüpte mevcut başkan Fikret Orman ile üyelerden Hürser Tekinoktay daha önce başkanlığa aday olduklarını açıklamışlardı.


Beşiktaş Divan Kurulu'nda gerginlik: Sen kimsin!
Beşiktaş Divan Kurulu'nda gerginlik: Sen kimsin!

Beşiktaş Divan Kurulu toplantısında tansiyon bir anda yükseldi. Başkan Fikret Orman, "Ben aday olmasam 10 tane aday çıkacakmış. Hani bu kulüp batmıştı? Bırakıyorum desem, kaçtı diyecekler" ifadelerini kullandı.Bu açıklamanın üzerine bir üyenin "Aday çıkacak" şeklinde sözlü sataşmasına Orman, "Ben konuşurken lafa atlama" diyerek çıkıştı ve, "Sen mi karar vereceksin ne söyleyeceğime. Sen kimsin de seni tahrik edeceğim. Karşıma ciddi aday çıkarın, ciddi" karşılığını verdi.Bu diyaloğun ardından ortam kısa süreli gerilirken daha sonra Fikret Orman konuşmasına devam etti.Beşiktaş'ın borcu açıklandı

Beşiktaş'ın borcu açıklandı
Beşiktaş'ın borcu açıklandı

Beşiktaş Kulübü’nün Vodafone Park’ta yapılan olacağın divan kurulu toplantısına geçirdiği gribal enfeksiyon sonucu Denetleme Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel katılamadı. Denetim ve mali raporları, Denetim Kurulu Üyesi Suat Anıl tarafından okundu.Raporlara göre kulübün kulüp ve bağlı ortaklarının toplam borcunun 2 milyar 314 milyon 695 bin 709 TL olduğu bildirdi. Suat Anıl, borcun 1 milyar 666 milyon 561 bin 222 TL’sinin Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ’ye, 648 milyon 44 bin 487 TL’lik kısmının ise derneğe ait olduğunu belirtti.Anıl, hazırladıkları raporda kulüp derneği için 31 Aralık 2018, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ için de 30 Kasım 2018 tarihlerini baz aldıklarını kaydetti. Suat Anıl, siyah-beyazlı kulübün toplam alacaklarının ise 234 milyon 899 bin 833 TL olduğunu aktardı.

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