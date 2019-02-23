"Hodri meydan" dedi Fikret Orman'a rakip oldu

Siyah-beyazlı kulübün 2019 yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı Vodafone Park'ta gerçekleştirildi. Divan Kurulu'nda söz alan Aydoğan Cevahir, Beşiktaş Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı. Cevahir, "Mayıs ayındaki seçimli kongrede başkan adayıyım. Hodri meydan" ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı kulüpte mevcut başkan Fikret Orman ile üyelerden Hürser Tekinoktay daha önce başkanlığa aday olduklarını açıklamışlardı.





Beşiktaş Divan Kurulu'nda gerginlik: Sen kimsin! Beşiktaş Divan Kurulu toplantısında tansiyon bir anda yükseldi. Başkan Fikret Orman, "Ben aday olmasam 10 tane aday çıkacakmış. Hani bu kulüp batmıştı? Bırakıyorum desem, kaçtı diyecekler" ifadelerini kullandı.Bu açıklamanın üzerine bir üyenin "Aday çıkacak" şeklinde sözlü sataşmasına Orman, "Ben konuşurken lafa atlama" diyerek çıkıştı ve, "Sen mi karar vereceksin ne söyleyeceğime. Sen kimsin de seni tahrik edeceğim. Karşıma ciddi aday çıkarın, ciddi" karşılığını verdi.Bu diyaloğun ardından ortam kısa süreli gerilirken daha sonra Fikret Orman konuşmasına devam etti.Beşiktaş'ın borcu açıklandı