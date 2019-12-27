Hücumun sağına Cantalapiedra

Beşiktaş Futbol Şubesi, devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdürürken İspanya’dan bir iddia geldi. İspanyol basınında yer alan habere göre; siyah-beyazlılar, Twente forması giyen 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Aitor Cantalapiedra ile ilgileniyor.

Hollanda ekibinde iyi bir sezon geçiren İspanyol oyuncunun Beşiktaş’ın yanı sıra birçok Avrupa kulübünün dikkatini çektiği ifade edildi. Siyah-beyazlıların sezon sonunda Twente ile sözleşmesi sonra erecek olan Cantalapiedra için cüzi bir miktarda bonservis bedeli ödeyebileceği yazıldı.

23 yaşındaki kanat oyuncusu, 1,5 sezondur Twente forması giyerken toplam 58 maçta 24 gol atıp 15 de asist yaptı.

Öte yandan Beşiktaş’ın elinden çıkarmak istediği kanat oyuncuları Tyler Boyd ve Jeremain Lens için teklifler gelmeye başladı. Boyd’a Denizlispor’un talip olduğu, Beşiktaş yönetiminin ise teknik heyet ile görüştükten sonra karar vereceği öğrenildi.

Tyler Boyd'a Süper Lig'den sürpriz talip Süper Lig'in 16'ncı haftasında evinde 5-1 kaybettiği Aytemiz Alanyaspor maçının ardından ilk yarının son haftasında MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Yukatel Denizlispor'da transfer çalışmaları başladı. İkinci yarıya daha güçlü bir kadroyla girmeyi amaçlayan yeşil-siyahlıların Beşiktaşlı Tyler Boyd'u gündemine aldığı öğrenildi. Geçen yıl Ankaragücü'nde oynayıp sezon başında Beşiktaş'a transfer olan ancak düzenli forma şansı bulamayan Amerikalı futbolcunun kiralık olarak kadroya dahil edilmek istendiği ifade edildi. Her iki kanatta ve forvette görev yapan 24 yaşındaki oyuncunun da istikrarlı olarak oynayabileceği bir takıma gitmek istediği vurgulandı. Teknik direktör Mehmet Özdilek'in Boyd'a onay verdiği ve yönetimin Beşiktaş'la görüşmelere başladığı öğrenildi.

Burak Yılmaz'ın sözleşmesi uzatıldı Siyah-beyazlı kulüp, 2018-2019 sezonun devre arasında kadrosuna kattığı golcü oyuncu Burak Yılmaz'ın sözleşmesindeki opsiyonunu kullandı. Sezon sonunda kontratı sona erecek 34 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 31 Mayıs 2021'e uzatıldı. Beşiktaş yönetimi böylelikle adı Lecce ile anılan milli futbolcusunu elinde tutmuş oldu.Geçen sezon siyah-beyazlı formayla 15 lig maçında 11 gol kaydeden Burak Yılmaz, bu sezon da çıktığı 11 maçta 5 gol attı ve 2 de asist yaptı.