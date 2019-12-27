Hücumun sağına Cantalapiedra

Sezon başından bu yana Tyler Boyd ve Jeremain Lens'ten istediği verimi alamayan Beşiktaş, ocak bu oyuncularla yolları ayırıp, kanat bölgesine takviye yapmaya çalışacak. Siyah-beyazlıların hedefindeki ilk isim Twente forması giyen 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Aitor Cantalapiedra.
Haber MerkeziYeni Şafak
Beşiktaş Futbol Şubesi, devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdürürken İspanya’dan bir iddia geldi. İspanyol basınında yer alan habere göre; siyah-beyazlılar, Twente forması giyen 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Aitor Cantalapiedra ile ilgileniyor.
Hollanda ekibinde iyi bir sezon geçiren İspanyol oyuncunun Beşiktaş’ın yanı sıra birçok Avrupa kulübünün dikkatini çektiği ifade edildi. Siyah-beyazlıların sezon sonunda Twente ile sözleşmesi sonra erecek olan Cantalapiedra için cüzi bir miktarda bonservis bedeli ödeyebileceği yazıldı.
23 yaşındaki kanat oyuncusu, 1,5 sezondur Twente forması giyerken toplam 58 maçta 24 gol atıp 15 de asist yaptı.
Öte yandan Beşiktaş’ın elinden çıkarmak istediği kanat oyuncuları Tyler Boyd ve Jeremain Lens için teklifler gelmeye başladı. Boyd’a Denizlispor’un talip olduğu, Beşiktaş yönetiminin ise teknik heyet ile görüştükten sonra karar vereceği öğrenildi.
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