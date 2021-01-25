Hulk'tan Beşiktaşlıları heyecanlandıran beğeni

Süper Lig'de Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Josef de Souza, mücadele sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Brezilyalı futbolcu gönderisinde, "Geriye düşmemize rağmen takım halinde mücadeleyi son ana kadar bırakmadık. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bizim için çok önemli 3 puan. Aynı inançla, aynı hırsla yolumuza devam ediyoruz. Haydi!" ifadelerine yer verdi.

Josef'in bu paylaşımına vatandaşı Hulk'tan beğeni geldi. Yıldız golcünün bu hareketi, siyah-beyazlı taraftarların transfer beklentisinin artmasına neden oldu.

İşte o paylaşım ve Hulk'un beğenisi;



Hulk'un beğeni yaptığı paylaşım