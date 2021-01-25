Spor Hulktan Beşiktaşlıları heyecanlandıran beğeni
SÜPER LİG TRANSFER

Hulk'tan Beşiktaşlıları heyecanlandıran beğeni

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Brezilyalı dünyaca ünlü golcü Hulk, siyah-beyazlı futbolcu Josef de Souza'nın Göztepe maçı sonrası yaptığı paylaşımı beğendi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çin kariyerini sonlandıran Hulk'un bonservisi elinde bulunuyor.
Çin kariyerini sonlandıran Hulk'un bonservisi elinde bulunuyor.

Süper Lig'de Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Josef de Souza, mücadele sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Brezilyalı futbolcu gönderisinde, "Geriye düşmemize rağmen takım halinde mücadeleyi son ana kadar bırakmadık. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bizim için çok önemli 3 puan. Aynı inançla, aynı hırsla yolumuza devam ediyoruz. Haydi!" ifadelerine yer verdi.

Josef'in bu paylaşımına vatandaşı Hulk'tan beğeni geldi. Yıldız golcünün bu hareketi, siyah-beyazlı taraftarların transfer beklentisinin artmasına neden oldu.

İşte o paylaşım ve Hulk'un beğenisi;

Hulk'un beğeni yaptığı paylaşım

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