Hull City ilk transferini duyurdu

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Kabaktepe'nin çağrısıyla karla mücadelede AK Parti İstanbul Teşkilatı seferber oldu

İstanbul'da hizmetlerin aksaması nedeniyle mağdur olan vatandaşlara yardımcı olunması için AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin yaptığı çağrı üzerine AK Parti'li belediyeler ve teşkilat mensupları adeta seferber oldu.