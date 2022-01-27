Spor Hull City ilk transferini duyurdu
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Hull City ilk transferini duyurdu

Yapımcı Acun Ilıcalı'nın satın aldığı İngiltere Championship Ligi takımlarından Hull City, orta saha oyuncusu Regan Slater ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

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Haber Merkezi AA
Hull City ilk transferini duyurdu
Acun Ilıcalı

Hull City, 22 yaşındaki Slater'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Acun Ilıcalı'nın kulübü satın aldıktan sonra orta saha oyuncusu Slater, ocak transfer döneminde yaptığımız ilk transfer oldu" denildi.

2020/21 sezonunu Hull City'de kiralık olarak geçiren Slater, 34 maçta forma giymişti ve sezon sonunda kulübü Sheffield United'a dönmüştü.

  • Hull City, 24 takımın mücadele ettiği İngiltere Championship Ligi’nde 29 puanla 19. sırada yer alıyor.

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