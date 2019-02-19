Hüsranın nedeni yanlış planlama

Fenerbahçe sezon başından itibaren gol yollarında sıkıntı yaşamasına rağmen devre arasında forvet mevkiine transfer yapmadı. Sarı-lacivertliler sezon başında olduğu gibi devre arasında da sportif direktör Damien Comolli’nin yanlış transfer politikasının sıkıntısını yaşamaya devam ediyor. Sezon başında alınan İslam Slimani ile Michael Frey’in kötü performansları ortadayken devre arasında forvet transferi yapılmaması taraftarlar ve camianın tepkisini çekti. Devre arasında takımdan ayrılmak isteyen Slimani kafasında Fenerbahçe’yi bitirdiği halde takımda tutuldu ve tüm bunlar bilinmesine rağmen yönetim, forvete takviye yapmadı. Sarı-lacivertli yönetim, stoper mevkine ve orta sahaya 2 transfer yapmasına rağmen büyük sıkıntı yaşadığı forvet mevkine transfer yapmayınca ikinci yarıda gol yollarında sıkıntı yaşamaya devam etti.

SLİMANİ SAÇ BAŞ YOLDURUYOR

Sarı-lacivertli takımın Cezayirli forveti İslam Slimani performansıyla hayal kırıklığı yaşatmaya devam ediyor. Ligde 15 maçta sadece 1 kez fileleri havalandıran tecrübeli oyuncunun asisti de bulunmuyor. Maç başına 2.4 şut ortalamasıyla oynayan, 0.7 gibi oldukça düşük isabetli şut istatistiğine sahip olan Slimani, yüzde 41 ikili mücadele kazanma oranı, 0.5 top kazanma ve dripling yüzdesiyle oynuyor. Slimani’nin bu kötü istatistikleri de gol sayısına yansıyor. 30 yaşındaki oyuncu, Atiker Konyaspor karşısında 12 mücadelenin sadece 1’ini kazanabildi, kaleye hiç isabetli şut çekemedi. 6 hava topunun 5’ini kaybeden Slimani, 5 kez de ofsayta düştü. F.Bahçe, bu maçta ceza sahasına 40 orta yaptı, ancak Slimani bu toplarda da etkili olamadı. Ligde performansı nedeniyle eleştirilerin odağındaki Cezayirli futbolcu, Avrupa Ligi’nde ise lige göre daha etkili bir performans sergiliyor. Slimani, bu sezon UEFA Avrupa Ligi’ndeki 6 maçında 3 kez fileleri havalandırdı. Avrupa Ligi’nde girdiği pozisyonları gole çevirme oranı yüzde 16 olan Slimani’nin ligde ise bu oran yüzde 2 seviyesine düşüyor.

GOLCÜLER KOMPLE TATİLDE

Fenerbahçe’de gol yollarındaki sıkıntı devam ederken, teknik direktör Ersun Yanal da göreve geldikten sonra çözüm bulamadı. Yanal yönetiminde ligde 7 maçı geride bırakan sarı-lacivertli takımda forvet oyuncuları bu süreçte gol yollarında suskunluğunu sürdürdü. Soldado, Frey ve Slimani forvet üçlüsünün 7 maçlık periyotta sadece 1 kez fileleri havalandırdı, o gol de İspanyol golcü Soldado’dan geldi, diğer forvetler Slimani ile Frey ise gol atamadı. Fenerbahçe’nin 7 maçta rakip kaleye gönderdiği 9 golün 7’sini orta saha oyuncuları atarken, 1 gol de savunmadan geldi. Sarı-lacivertli takımda yeni teknik ekibin görevde bulunduğu 7 maçta Mehmet Ekici 2, Mehmet Topal, Ayew 2, Moses, Jailson’un yanı sıra defanstan Skrtel kaydetti.

GENÇLER FORMAYI UNUTTU

Fenerbahçe, sezonun geride kalan kısmında genç oyuncularına şans tanımazken, bonservisleri için 5,5 milyon Euro ödenen 3 genç toplamda yaklaşık 900 dakika oynadı. Berke Özer, Ziraat Türkiye Kupası’nda bir maçta 90 dakika oynarken, Ferdi Kadıoğlu ise aynı kulvarda bir maçta 14 dakika boy gösterebildi. Devre arası Malatyaspor’a kiralanan Barış Alıcı ise, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde (2 maç) 30, UEFA Avrupa Ligi’nde (3 maç) 206, Ziraat Türkiye Kupası’nda (2 maç) 126 ve ligde (8 maç) 425 olmak üzere toplamda 787 dakika forma giydi. Eljif Elmas’ın geçen sezona göre oynama süresi azalırken, Ozan Tufan ise oynamadan kiralık gönderildi.

Derbinin gol silahı Soldado



Fenerbahçe’nin İspanyol forveti Roberto Soldado, sarı-lacivertli takımın Pazartesi günü Beşiktaş deplasmanında çıkacağı derbinin en büyük gol silahı olacak. Kalan haftalarda oyun planını Soldado üzerine kuracak olan teknik heyet, sürekli oyun içinde kalmaya çalışması, doğru pas alışverişleri, koşuları, tercihleri nedeniyle Soldado’dan vazgeçmeyecek. Anahtar pas denemeleriyle de takım arkadaşlarına pozisyon hazırlayan Soldado, servis yapma özelliğiyle de ön plana çıkıyor. Slimani’ye göre son vuruş becerisi daha iyi olan Soldado, Beşiktaş derbisinde sarı-lacivertli takımın en güvendiği isim olacak. Tecrübeli golcü de kendisine olan güveni boşa çıkarmamak için elinden geleni yapacağını belirterek, “Bundan sonra sahada daha dikkatli olacağım, takımımı yalnız bırakmayacağım. Atacağım gollerle takıma yardımcı olmak istiyorum” dedi.

BEŞİKTAŞ’A GOL ATACAĞIM

Vodafone Park’da oynanacak maç için sabırsızlandığını belirten Roberto Soldado, “Ligde daha önce Beşiktaş derbisinde oynamadım. Bu derbi için sabırsızlanıyorum. Kupada Beşiktaş’a karşı gol attım ancak ligde golüm yok. Bu kez derbide oynayarak gol atmak istiyorum. Beşiktaş derbisinde gol atarak takımımı galibiyete taşımak istiyorum. Sadece derbiye konsantre olmuş durumdayım” ifadelerini kullandı.

Sıkıntı aşılamıyor

F.Bahçe’de takım savunması anlamında sıkıntılar bir türlü aşılamıyor. Sarı-lacivertli takım, hem kalecilerin formsuzluğu hem de oyuncuların pozisyon alma konusundaki hataları nedeniyle kalesinde çok basit goller görüyor. Teknik ekip, kademe, pozisyon alma, yan top çalışmaları üzerinde durup sarı-lacivertli takımın bu zafiyetini ortadan kaldırma adına çalışmalar yapıyor. Teknik heyet, Konyaspor maçında yedikleri golde takım savunmasında yapılan hatalarıya ilgili detaylı analizini hazırladı. Teknik ekip, görüntüler eşliğinde oyuncularına yedikleri goldeki pozisyon alma konusundaki hataları tek tek gösterdi.



Tolgay Arslan sevinci

UEFA Avrupa Ligi’nde Zenit ile rövanş maçına çıkacak Fenerbahçe’ye, Tolgay Arslan’dan iyi haber geldi. Geçen hafta oynanan Zenit maçı öncesi ısınma hareketleri yaparken kasığında yaşadığı sakatlık sonucu kısmi yırtık tespit edilen tecrübeli futbolcu, 6 gün içinde takıma döndü. Tolgay, sarı-lacivertlilerin dün yaptığı antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Tecrübeli futbolcunun, Zenit’le Perşembe günü oynanacak rövanş ile Süper Lig’de 25 Şubat Pazartesi günü yapılacak Beşiktaş derbisinde oynayacağı öğrenildi.