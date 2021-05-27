Spor Ianis Hagiye Süper Ligden sürpriz talip
TRANSFER

Ianis Hagi'ye Süper Lig'den sürpriz talip

Rumen basını, Galatasaray’ın efsane futbolcularından Gheorghe Hagi’nin Glasgow Rangers’de forma giyen oğlu Ianis Hagi’ye Medipol Başakşehir’in talip olduğunu yazdı.

Haber Merkezi İHA
Ianis Hagiye Süper Ligden sürpriz talip
Hagi'nin kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Bu sezon İskoçya 1. Ligi’nde şampiyonluğa ulaşan Glasgow Rangers’ın 22 yaşındaki Rumen futbolcusu Ianis Hagi’yle alakalı önemli bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Rumen basınına göre Galatasaray’ın efsane isimleri arasında yer alan Gheorghe Hagi’nin oğluna, Lazio ve Sevilla’nın yanı sıra Başakşehir de talip oldu.

Hagi ise kendisi ve takım arkadaşlarıyla ilgilenen kulüplerin bulunmasını normal karşıladığını ancak şu anda tatil yaptığını, geleceğiyle ilgili kararı daha sonra vereceğini açıkladı.

  • Glasgow Rangers formasıyla bu sezon toplamda 45 maça çıkan Hagi, takımına 8 gol, 15 asistlik katkı sağladı.

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