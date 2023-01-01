Icardi için Al Nassr iddiası

Galatasaray'ın bu sezon başında PSG'den kiraladığı Mauro Icardi için yeni bir iddia ortaya atıldı.

İtalyan basınından Tuttomercato'da yer alan habere göre; Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katan Al Nassr'ın Arjantinli golcü ile de ilgilendiği aktarıldı. Suudi Arabistan ekibinin Icardi ile temas halinde olduğu, 29 yaşındaki golcüyle ülkesinden Nevvell's Old Boysun da ilgilendiği öne sürüldü.

Şu sıralar sakatlığı bulunan Icardi'nin bu sezon Galatasaray formasıyla 6 maçta 4 gol 3 asisti bulunuyor.

Geçtiğimiz günlerde Icardi konusunda konuşan Başkan Dursun Özbek, "Icardi dünya yıldızı, çok önemli, çok değerli bir futbolcu. Ligin bundan sonraki bölümüne de damga vuracak. Galatasaray'ın Icardi'nin bonservisi ile ilgili çalışmaları var ama aynı zamanda bütçeyi de düşünmek zorundayız. Sezon sonuna daha çok var, bugünden bir şey ifade etmek yanlış olur. Sezon sonu bunlar gündeme gelir, teknik ekibin vereceği raporlar ve o günkü finansal yapı da önemli" diye konuşmuştu.

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Mauro Emanuel Icardi Rivero pic.twitter.com/GS9f1AQLMV — SPOR (@yenisafakspor) September 24, 2022

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