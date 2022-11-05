Mauro Icardi: Eleştirilere değil iltifatlara odaklanıyorum Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasındaki derbi karşılaşmasında Beşiktaş'ı sahasında 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada 2 gol atarak sarı-kırmızılı ekibin galibiyetinde önemli pay sahibi olan Mauro Icardi, mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Icardi, eleştirilere odaklanmak yerine sadece iltifatları dikkate aldığını ifade etti.

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