Mauro Icardi: Eleştirilere değil iltifatlara odaklanıyorum

Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasındaki derbi karşılaşmasında Beşiktaş'ı sahasında 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada 2 gol atarak sarı-kırmızılı ekibin galibiyetinde önemli pay sahibi olan Mauro Icardi, mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Icardi, eleştirilere odaklanmak yerine sadece iltifatları dikkate aldığını ifade etti.
Icardi'nin açıklamaları şu şekilde:
- "İmaj değişikliğinin kendisine uğur getirdiğine inanıyor mu?"
- "Görünüşümden ziyade ben bütün haftayı takım arkadaşlarımla konuşarak, kendimi çok iyi hazırlayarak geçirdim. Ondan dolayı olduğunu düşünüyorum."
- "Mauro Icardi eleştirileri dikkate alıyor mu?"
- "Her yerde olduğu gibi burada da eleştiriler olabiliyor. Buradaki eleştirileri de çok fazla önemsemiyorum. Biz zaten futbolcu olarak bu tarz şeylere alışığız. Eleştirilere değil iltifatlara daha çok odaklanıyorum."