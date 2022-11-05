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Mauro Icardi: Eleştirilere değil iltifatlara odaklanıyorum

Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasındaki derbi karşılaşmasında Beşiktaş'ı sahasında 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada 2 gol atarak sarı-kırmızılı ekibin galibiyetinde önemli pay sahibi olan Mauro Icardi, mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Icardi, eleştirilere odaklanmak yerine sadece iltifatları dikkate aldığını ifade etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Icardinin Beşiktaş maçı sonrası açıklamaları: Icardi ne söyledi?
Mauro Icardi

Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasındaki derbi karşılaşmasında Beşiktaş'ı sahasında 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada 2 gol atarak sarı-kırmızılı ekibin galibiyetinde önemli pay sahibi olan Mauro Icardi, mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Icardi, eleştirilere odaklanmak yerine sadece iltifatları dikkate aldığını ifade etti.

Icardi'nin açıklamaları şu şekilde:

  • "İmaj değişikliğinin kendisine uğur getirdiğine inanıyor mu?"
  • "Görünüşümden ziyade ben bütün haftayı takım arkadaşlarımla konuşarak, kendimi çok iyi hazırlayarak geçirdim. Ondan dolayı olduğunu düşünüyorum."
  • "Mauro Icardi eleştirileri dikkate alıyor mu?"
  • "Her yerde olduğu gibi burada da eleştiriler olabiliyor. Buradaki eleştirileri de çok fazla önemsemiyorum. Biz zaten futbolcu olarak bu tarz şeylere alışığız. Eleştirilere değil iltifatlara daha çok odaklanıyorum."
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