Iğdır'da judo heyecanı

Türkiye, İran ve Azerbaycan'dan 204 sporcunun katılımıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Judo Federasyonu Iğdır Temsilciliği'nin 7-11 Nisan'da düzenlediği turnuva kapsamında Iğdır Emek Spor Salonu'nda ortak antrenman gerçekleştirildi.

Cuma günü sona erecek turnuvanın, sporun dostluk ve kardeşliğin evrensel değerlerini pekiştiren bir etkinlik olmasını temenni eden Kaya, organizasyonun kentin tanıtımına da büyük katkı sağlayacağını aktardı.