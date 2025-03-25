Milli para judocular 7 madalya kazandı

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te devam eden IBSA Tiflis Judo Dünya Kupası'na Paralimpik Milli Takımımız, müsabakaların ilk gününü 1 Gümüş ve 3 Bronz olmak üzere toplam 4 madalya ile tamamladı. pic.twitter.com/Nt8Up9hCAc