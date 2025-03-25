Milli para judocular 7 madalya kazandı

IBSA Tiflis Judo Dünya Kupası'nda milli para judocular, 3 gümüş ile 4 bronz kazanarak toplamda 7 madalya elde etti.
Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen organizasyon sona erdi.
Erkekler J1 -81 kilo kategorisinde Gökçe Yavuz, erkekler J1 -95 kilo kategorisinde Yasin Çimciler, kadınlar J2 -70 kilo kategorisinde Duygu Çete Artar, gümüş madalya kazandı.
Kadınlar J1 -52 kilo kategorisinde Ecem Çavdar Taşın, kadınlar J2 -60 kilo kategorisinde Gülhan Atasayar ve Döndü Yeşilyurt, kadınlar J1 -70 kilo kategorisinde yarışan Esmer Taşkın ise bronz madalya elde etti.