İki golcü sahada

Süper Lig’de geride kalan 24. hafta sonunda lider Başakşehir’in 8 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Galatasaray’da teknik heyet, bu hafta oynanancak Antalyaspor maçı ile sistem değişikliğine gitmeye hazırlanıyor. Takımın son haftalarda ve özellikle de dış sahada gösterdiği performanstan memnun olmayan teknik heyet, gol yollarında yaşanan sıkıntıyı aşmak için yeni bir çözüm yoluna gitme kararı aldı. Ligde oynanan son 2 karşılaşmayı birer golle tamamlayan sarı-kırmızılı takımda teknik heyet, Antalyaspor karşılaşmasına çift forvet çıkmanın hesaplarını yapıyor. Hafta içerisinde gerçekleştirilen tüm idmanlarda bu sistem üzerinde çalışmalarını sürdüren Galatasaray’da, devre arasında sarı-kırmızılı takıma katılan golcü oyuncular Mbaye Diagne ve Kostas Mitroglou ilk kez birlikte 11’e başlayabilir.

ORTAYA İKİLİ FORMÜL

Pazartesi günü oynanacak Antalyaspor maçına kadar yapılacak çalışmalarda teknik heyet orta sahada da değişik varyasyonlar deniyor. Özellikle kaptan Selçuk İnan’ın son dönemde gösterdiği performansla formayı tekrar alması tüm planları tecrübeli oyuncunun yanında oynayacak ikiliyi bulma üzerine oldu. Teknik heyet, orta sahanın gerisinde Fernando-Selçuk, Fernando-Belhanda ve Fernando-Ndiaye gibi değişiklikleri yapılan taktik idmanlarında oyuncuları test ederek 2011-12 sezonunda Melo-Selçuk ikilisi gibi bir ikili arayışına girdi. Sağ ve sol tarafında kanatta görev yapan Onyekuru’nun ise son dönemde gösterdiği düşük performans nedeniyle bir haftalığına kenara çekilmesi ve yerine ise sakatlığı tamamen biten Emre Akbaba’nın forma giymesi bekleniyor.

Tetteh’te Diagne sendromu

G.Saray’ın ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Benjamin Tetteh, sezonun ikinci yarısında performansıyla hayal kırıklığı oluşturdu. Sparta Prag formasıyla ligde oynadığı 4 maçta 1 gol atabilen 21 yaşındaki Ganalı futbolcu, devre arası kampının ardından ligin ikinci yarısında da yine hafif bir sakatlık sorunu yaşadı. Sparta Prag’ın yüksek bonservis bedeli istemesi, Tetteh konusunda G.Saray’a geri adım attırmıştı.

Emre Taşdemir IN Ömer Bayram OUT

G.Saray’ın genç solbeki Emre Taşdemir, süre aldığı maçlarda gösterdiği performansla teknik heyetin gözüne girmeyi başardı. Devre arasında bonservis bedeli olmadan takıma katılan 23 yaşındaki sol bek, oynadığı futbolla yüzleri güldürüyor. Sezon başında takıma katılan Ömer Bayram ise son tercih konumunda yer alıyor. Teknik heyet, 27 yaşındaki futbolcudan sezon sonunda kendisine takım bakmasını isteyecek.

Ozan’ın hayali Bayern Münih

İlk kez bu sezon G.Saray A Takım formasını giyen ve 6 aylık süreçte gösterdiği performansla Bundesliga ekibi Stuttgart’a transfer olan Ozan Kabak, Alman basınından Kicker’ın sorularını yanıtladı. Futbola başladığından beri doğru bir kariyer planı olduğunu söyleyen Ozan, “Bir sonraki adımım Türkiye’den Avrupa’ya gitmekti. Henüz 2 aydır buradayım ve takımı Bundesliga’da tutabilmek istiyoruz. Ancak Bayern Münih’te oynamayı kim istemez? Tabii ki Avrupa’da başka büyük kulüpler kulüpler de var. Çok çalışmalı ve sabırlı olmalısınız” dedi.