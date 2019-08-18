İki yabancı mecbur gidecek
SÜPER LİG

İki yabancı mecbur gidecek

Falcao'nun resmi imzayı atmasının ardından yabancı oyuncu sayısı 16’ya çıkacak olan Galatasaray'ın 2 lejyonerle yollarını ayırması gerekecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fatih Terim, Mitroglou ve Ozornwafor'u Denizlispor maçı kadrosuna almamıştı.

Fatih Terim, Mitroglou ve Ozornwafor'u Denizlispor maçı kadrosuna almamıştı.

Galatasaray’ın Roma’dan Steven Nzonzi’yi transfer etmesi sonrasında sarı-kırmızılı takımda yabancı sayısı 15’e ulaştı. Falcao transferinin de tamamlanmasının ardından Galatasaray’da bulunan yabancı oyuncu sayısı 16’ya çıkacak.

Süper Lig’de 14 yabancı kuralı uygulanırken, sarı-kırmızılıların 2 lejyonerle yollarını ayırması gerekecek. Mbaye Diagne’yi satmayı başaramayan Galatasaray’da gözler Denizli karşılaşmasının kadrosuna alınmayan Mitroglou ve Ozornwafor’a döndü.

2020 yılına kadar kiralanan 2,6 milyon Euro yıllık net ücret kazanan Yunan golcü takımdan gönderilmeye çalışılıyor. İçinde bulunduğumuz transfer döneminde Galatasaray’a katılan Nijeryalı genç oyuncu Valentine Ozornwafor’un ise yetişmesi için bir takıma kiralanması bekleniyor.

Bu iki isim dışında hala Mbaye Diagne’nin transferi için uğraşan sarı-kırmızılılar Senegalli futbolcu için 13 milyon Euro’ya yakın bir teklif gelmesi halinde gitmesine yeşil ışık yakacak.

Galatasaray'ın satmaya çalıştığı Diagne, Denizlispor'la oynanan ligin açılış maçında 72 dakika süre aldı.
Galatasaray'ın satmaya çalıştığı Diagne, Denizlispor'la oynanan ligin açılış maçında 72 dakika süre aldı.

Falcao'ya ihtişamlı tören
Falcao'ya ihtişamlı tören

Galatasaray, haftalardır ilmek ilmek işlediği Radamel Falcao transferini bitme noktasına getirdi. Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak yaptığı açıklamada; Kolombiyalı yıldızın gelecek hafta yüzde 99 sarı-kırmızılı formayı giyeceğinin altını çizmesinin ardından, yıldız forvet için hazırlıklar başladı. Radamel Falcao için hareketlilik gelecek hafta içerisinde başlayacak. Sarı-kırmızılılar, Kolombiyalı futbolcu için önce Kamuyu Aydınlatma Platformu’na açıklama yapacak. Ardından Falcao, kendisi ve ailesini taşıyacak olan 12 kişilik özel jetle Yeşilköy Genel Havacılık Terminali’ne iniş yapacak. Burada taraftarın büyük ilgisini düşünen sarı-kırmızılılar, güvenlik önlemleri için şimdiden çalışmalarını yapmaya başladı. Daha önce Didier Drogba ve Wesley Sneijder’de de olduğu gibi önce Florya Metin Oktay Tesisleri’ni gezecek olan Falcao, ardından kulüp binasına giderek yönetimle tanışacak. Kolombiyalı yıldızın sağlık kontrolleri ise Ulus’ta bulunan özel bir hastanede gerçekleştirilecek. Saat 19.05'te bekleniyorTüm prosedürlerin tamamlanmasının ardından ise Radamel Falcao’nun Türk Telekom Stadı’nda 50 bin taraftarın önünde kendisini sarı-kırmızılı kulübe bağlayacak olan sözleşmeye imza atması bekleniyor. Bu sezon Real Madrid’in 100 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Eden Hazard’ın imza törenine yaklaşık 50 bin kişi, Sao Paulo ile imzalayan Dani Alves’in imza törenini ise yaklaşık 45 bin kişi statta takip etti. Galatasaray yönetimi ise stadı tamamen doldurarak Kolombiyalı futbolcuya ihtişamlı bir imza töreni düzenlemek istiyor. Falcao’nun imza töreninin ise akşam saat 19.05’te olması bekleniyor.Abdurrahim Albayrak: &#39;&#39;Monaco Kulübü ile kardeş kulüp olacağız, Taraftarımız Falcao konusunda yüzde 99 rahat olsun&#39;&#39; pic.twitter.com/FXvqP8C149&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 16 Ağustos 2019

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