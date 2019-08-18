İki yabancı mecbur gidecek

Galatasaray’ın Roma’dan Steven Nzonzi’yi transfer etmesi sonrasında sarı-kırmızılı takımda yabancı sayısı 15’e ulaştı. Falcao transferinin de tamamlanmasının ardından Galatasaray’da bulunan yabancı oyuncu sayısı 16’ya çıkacak.

Süper Lig’de 14 yabancı kuralı uygulanırken, sarı-kırmızılıların 2 lejyonerle yollarını ayırması gerekecek. Mbaye Diagne’yi satmayı başaramayan Galatasaray’da gözler Denizli karşılaşmasının kadrosuna alınmayan Mitroglou ve Ozornwafor’a döndü.

2020 yılına kadar kiralanan 2,6 milyon Euro yıllık net ücret kazanan Yunan golcü takımdan gönderilmeye çalışılıyor. İçinde bulunduğumuz transfer döneminde Galatasaray’a katılan Nijeryalı genç oyuncu Valentine Ozornwafor’un ise yetişmesi için bir takıma kiralanması bekleniyor.

Bu iki isim dışında hala Mbaye Diagne’nin transferi için uğraşan sarı-kırmızılılar Senegalli futbolcu için 13 milyon Euro’ya yakın bir teklif gelmesi halinde gitmesine yeşil ışık yakacak.