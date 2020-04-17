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İngilizlerin efsane futbolcusu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

İngiltere Milli Takımı'nın ve Leeds United Kulübü'nün efsaneleri arasında yer alan 76 yaşındaki Norman Hunter, koronavirüs sebebiyle hayata gözlerini yumdu.

Haber Merkezi DHA
Kulüpler vefat eden Norman Hunter için başsağlığı mesajı yayınladı.

Kulüpler vefat eden Norman Hunter için başsağlığı mesajı yayınladı.

Leeds United Kulübü, koronavirüs (COVID-19) testi pozitif çıktıktan sonra hastaneye kaldırılan ve bir süredir tedavi gören Hunter'ın bu sabah yaşamını yitirdiğini açıkladı.

İngiliz futbol kulüpleri de sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla üzüntülerini dile getirip, Norman'ın ailesine başsağlığı diledi.

  • Efsane futbolcu, 1966'da Dünya Kupası kazanan İngiltere Milli Takımı kadrosunda yer alırken, 14 yıl boyunca giydiği Leeds United formasıyla da 1968'de Lig Kupası, 1969'da Charity Shield, 1972'de FA Cup kazanıp, iki kez İngiltere ve bir kez Fuar Şehirleri Kupası zaferi yaşamıştı.

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