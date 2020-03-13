PREMİER LİG

İngiltere'de tüm ligler 3 Nisan'a kadar askıya alındı

İngiltere'de Premier Lig başta olmak üzere bütün profesyonel ligler, 3 Nisan'a kadar askıya alındı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Premier Lig'de maçlar ertelendi.

Premier Lig'de maçlar ertelendi.

Fotoğraf: Yeni Şafak

Dünya çapında etkisini gösteren koronavirüs salgını nedeniyle birçok ligde futbola ara verilmişti. İtalya, İspanya, Portekiz, Hollanda, Fransa ve birçok ülke liglerinin ardından İngiltere Premier Lig de ertelenen organizasyonlar arasına eklendi.

Premier Lig resmi sayfasından açıklanan duyuruda ligin 3 Nisan'a kadar durdurulduğu açıklandı.

Premier Lig İcra Direktörü Richard Masters yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

  • "Her şeyden önce Mikel Arteta ve Callum Hudson-Odoi'nin hızlı iyileşmelerini diliyor ve COVID-19'dan etkilenen diğer herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu eşi benzeri görülmemiş durumda, kulüplerimizle, hükümetimizle, FA ve EFL ile yakın bir şekilde çalışıyoruz. Oyuncuların, personelin ve taraftarların sağlığı ve refahı için herkese güvence verebiliriz."

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