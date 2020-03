İngiltere'de tüm ligler 3 Nisan'a kadar askıya alındı

Dünya çapında etkisini gösteren koronavirüs salgını nedeniyle birçok ligde futbola ara verilmişti. İtalya, İspanya, Portekiz, Hollanda, Fransa ve birçok ülke liglerinin ardından İngiltere Premier Lig de ertelenen organizasyonlar arasına eklendi.

Premier Lig resmi sayfasından açıklanan duyuruda ligin 3 Nisan'a kadar durdurulduğu açıklandı.

Premier Lig İcra Direktörü Richard Masters yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Her şeyden önce Mikel Arteta ve Callum Hudson-Odoi'nin hızlı iyileşmelerini diliyor ve COVID-19'dan etkilenen diğer herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu eşi benzeri görülmemiş durumda, kulüplerimizle, hükümetimizle, FA ve EFL ile yakın bir şekilde çalışıyoruz. Oyuncuların, personelin ve taraftarların sağlığı ve refahı için herkese güvence verebiliriz."