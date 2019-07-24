İnşallah o sene bu senedir

Trabzonspor’un alt yapısından yetişerek A takım oyuncusu olmayı başarıp, istikrarlı bir görüntü ortaya koyan Hüseyin Türkmen, bordo-mavili takımın yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Avusturya’da açıklamalarda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi 3’üncü Ön Eleme Turu kuraları hakkında görüşlerini aktaran Hüseyin Türkmen, “Kura inşallah bizim için iyi olur. Sparta Prag geçmişi olan, köklü bir takım. Şansımız olduğunu düşünüyorum. İyi bir takımız, iyi bir yapılanma içerisindeyiz. İnşallah galip gelip üst tura çıkarız” ifadelerini kullandı.

Takımdaki genç yapılanma hakkında da konuşan 21 yaşındaki futbolcu, “Bu süreç, Yusuf’la Abdülkadir’le devam ediyor. Uğurcan ve ben de bu dönemi iyi atlattık. Bize güvenen hocalarımız diğer genç arkadaşlara da süre verdi. Hep birlikte güzel bir ortamımız var” diye konuştu.

EN ALT SEVİYEDEN EN ÜSTE GELDİM

Geçen senenin ardından takımda tecrübeli bir oyuncu olarak görüldüğünü söyleyen Hüseyin Türkmen, “Her anlamda tecrübe kazandım. Çok çalışıyorum ve artık tecrübeliyim. Tecrübemi artık sahaya yansıtabilirim. Ben en alt seviyeden gelinebilecek en üst seviyeye geldim. Takımda artık bir ağabeylik payım var. Kardeşlerimize yol açıp onlara sahip çıkacağız. Takıma kendimi verip en iyi yerlere gelmeye çalışacağım” şeklinde konuştu.

Taraftarların şampiyonluk beklentisinin farkında olduklarını aktaran Trabzonsporlu futbolcu, “O sene inşallah bu senedir diyorum. Taraftarlarımızın desteği, ilgisi, isteği çok fazla. Biz de bunun farkındayız. Ona göre de çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Hüseyin, A Milli Takım’a da uzun yıllar hizmet etmek istediğini sözlerine ekledi.