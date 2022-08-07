Isco Sevilla'da

Isco, kariyerinde 469 maça çıkıp, 73 gol 67 asist yaparken, 38 kez de İspanya milli takım formasını giyip, 12 gol 6 asistlik performans sergiledi.

Real Madrid ile sözleşmesi biten Isco'nun yeni durağı Sevilla oldu. Endülüs ekibi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Isco Alarcon ile prensip anlaşmasına vardık" denildi.

Sözleşmesi iki yıl

Isco, yarın sağlık kontrollerinden geçip, kendini iki yıllığına Sevilla'ya bağlayacak sözleşmeyi imzalayacak. 30 yaşındaki İspanyol orta sahanın adı geçtiğimiz haftalarda birçok kulüple de anılmıştı.

Küçük yaşta Malaga kulüplerinde futbolculuğa adım atan Isco, 14 yaşında Valencia tarafından keşfedilip, daha sonra 2011 yılında doğup büyüdüğü şehrin köklü takımı Malaga'nın 6 milyon Euro karşılığında yolunu tutmuştu. Burada iki sezonda Şampiyonlar Ligi maçları da dahil olmak üzere 82 maça çıkan deneyimli futbolcu, 2013'te 30 milyon Euro karşılığında Real Madrid'e transfer oldu. Eflatun-beyazlılarda 352 maça çıkan Isco, burada 5 Şampiyonlar Ligi, 3 UEFA Süper Kupası, 4 FIFA Dünya Kulüpler Kupası kazandı.

🤝 Principio de acuerdo con @isco_alarcon para su fichaje por el #SevillaFC. ⚪️🔴🔝#WeareSevilla #NuncaTeRindas — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) August 7, 2022