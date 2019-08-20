Isimat Mirin Toulouse'ta
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Isimat Mirin Toulouse'ta

Beşiktaşlı oyuncu Isimat Mirin, Fransa'nın Toulouse ekibine kiralanıyor. Sağlık kontrollerinden geçen Fransız oyuncu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanacak.

Haber Merkezi Diğer
Mirin, geçtiğimiz sezonun devre arasında PSV Eindhoven'dan alınmıştı.

Mirin, geçtiğimiz sezonun devre arasında PSV Eindhoven'dan alınmıştı.

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın kadroda düşünmediği Fransız oyuncu Isimat Mirin, ülkesinin takımı Toulouse'a kiralanıyor.

Di Marzio'nun haberine göre 27 yaşındaki stoper, Toulouse için sağlık kontrollerinden geçti. Fransız oyuncu, satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanacak.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada ise, "Mirin, kiralık olarak anlaştığı Toulouse için Fransa'ya gitmiştir." ifadeleri kullanıldı.

  • Mirin, Beşiktaş formasıyla 14 karşılaşmada mücadele etti.

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