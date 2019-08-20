Isimat Mirin Toulouse'ta

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın kadroda düşünmediği Fransız oyuncu Isimat Mirin, ülkesinin takımı Toulouse'a kiralanıyor.

Di Marzio'nun haberine göre 27 yaşındaki stoper, Toulouse için sağlık kontrollerinden geçti. Fransız oyuncu, satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanacak.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada ise, "Mirin, kiralık olarak anlaştığı Toulouse için Fransa'ya gitmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Mirin, Beşiktaş formasıyla 14 karşılaşmada mücadele etti.