İsmail Ertekin: Mansur Çalar'ın futboldan men edilmesi için her şeyi yapacağız

Sakaryaspor Teknik Diretörü İsmail Ertekin, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor maçında yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu. 60 yaşındaki teknik adam yaşananların dünya futbol tarihinde bir ilk olduğunu ifade etti.

İsmail Ertekin'in Radyospor'a yaptığı açıklamalar şöyle;

"Bir iki oyuncu özellikle kurulmuş"

"Beni hayatımda böyle bir olay görmedim. Amedspor takımındaki o kişi (Mansur Çalar) sahaya kesici aletle çıktı. İstiklal Marşı okunurken elinde kesici alet gözüküyor. Bizim çocuklar maçın heyecanıyla o anda kesici alet olduğunu anlamıyorlar ama yaraları gördük. Üç çizgi şeklinde. Derin yaralar. Devre arasında temsilciye söyledik, hakeme söyledik. Temsilci dördüncü hakeme söylüyor. Hakem 'üzerinde bulursak ceza veririz' diyor. Hakemler o kadar zayıf ki, maçın başında, ısınmada rakip takımın yedekleri ısınırken, bizim takıma saldırıyor. Seyircileri selamlamaya gelirken, bizim oyunculardan bir tanesine uçarak tekme atıyor. Bizim oyuncu karış çıktığı için kırmızı kart görüyor. Hem de 11'de oynayan oyuncumuz. Onların yedek oyuncusu görüyor. Daha ısınmada oluyor bunlar, maç başlamadan. Tam olarak planlı şeyler. En iyi oyuncumuzu atıyorlar. Rakip takımın hepsini suçlamıyorum; fakat özellikle bir iki oyuncu özellikle kurulmuş."

"Futboldan men edilmesi için her şeyi yapacağız"





"Futbolcularımızı kesici aletle yaralayan o kişi (Mansur Çalar) ismini söylemek dahi istemiyorum; çünkü insan değil. Bunu yapmak insanlığa yakışmaz. Allah korusun, o yaralamak için kullandığı alet, bizim futbolcunun şah damarına gelse ne olacak. Savaşlarda bile centilmenlik kuralları vardır. Bizim kimseye düşmanlığımız yok. Siyasi baskı yapmaya çalıştılar ama bu boyutlara ulaştırıldığını hiç görmedim. Bu kulübün kapatılması ile ilgili bir fikir beyan etmiyorum. TFF buna karar verecek. Ama o futbolcu için (Mansur) kesinlikle futbolu bıraktırmaları lazım. TFF ona futboldan men cezası vermezse, biz kişisel anlamda ve kulüp olarak UEFA ve Avrupa'da ilgili kurullara giderek, bu şahıs hakkında futboldan men kararı çıkması için her şeyi yapacağız. Elimizde ne varsa hepsini kullanacağız."

Skandal görüntüler: Maça kesici aletle çıktı Sakaryasporlu futbolcuları yaraladı TFF 2. Lig'de Amedspor'un sahasında Sakaryaspor'u konuk ettiği maç öncesi, ısınma harekeleri sırasında iki takım oyuncuları arasında kavga çıkmıştı.Sakaryasporlu futbolcular maçın ardından vücutlarının çeşitli yerlerinden kesici alet ile yaralandıklarını gösteren paylaşımlarda bulunmuştu.Yaşanan olaylarla ilgili skandal görüntüler ortaya çıktı. TV264 tarafından paylaşılan görüntülerde, Amedsporlu Mansur Çalar'ın seremoni sırasında elinde kesici bir alet tuttuğu ve bununla Sakaryasporlu futbolcuları yaraladığı görüldü.Amedsporlu futbolcunun elindekinin jilet olduğu iddia edildi.İşte o görüntüler;Amedsporlu futbolcu Mansur Çalar, Sakaryaspor maçına elinde gizlediği jiletle çıktı ve rakip takım futbolcularını yaraladı@TFF_Orgpic.twitter.com/QHhal7r14n— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 3 Mart 2019 Polis soruşturma başlattıSakaryaspor’lu futbolcular Teyfik Köse, Dilaver Güçlü, Hacı Ömer Doğru ve Ferhat Yazgan maç sonu Diyarbakır'da Huzur Polis Merkezi'ne giderek, suç duyurusunda bulundu. Futbolcuların şikayeti üzerine polis konu ile ilgili soruşturma başlattı.Amedspor-Sakaryaspor maçında olay: Sahaya kesici aletle çıktı

Amedsporlu Mansur Çalar'a adli kontrol şartı Hafta sonu Diyarbakır Stadı'nda oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor maçının ardından Sakaryasporlu 4 futbolcunun, Huzur Polis Merkezi'ne başvurarak rakip takımın oyuncusu Çalar'dan kendilerini kesici aletle yaraladığı iddiasıyla şikayetçi olmasına ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.Soruşturma kapsamında savcılıkta ifade veren Çalar, nöbetçi 3. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.Çalar, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada iki gün en yakın kolluk birimine giderek imza atması şartıyla serbest bırakıldı.Mahkemece, adli kontrol tedbirlerine uyulmaması halinde Çalar'ın tutuklanabileceği ihtarında bulunuldu.Video: Amedsporlu Mansur Çalar jiletle futbolcuları yaraladı!Sakaryaspor Kulübü: Haberlere yansıyandan daha fazlasını yaşadıkMansur Çalar ifade verdi: Elimde jilet yoktuAmedsporlu Mansur Çalar'a soruşturmaSkandal görüntüler: Maça kesici aletle çıktı Sakaryasporlu futbolcuları yaraladı

Sakaryaspor Kulübü: Haberlere yansıyandan daha fazlasını yaşadık Sakaryaspor Kulübü, cumartesi günü Diyarbakır’da oynanan Amedspor maçında yaşanan olaylar sonrası basın açıklaması yaptı. Oyuncularının sosyal medya ve haberlere yansıyan olaylardan daha fazlasını yaşadığını belirten yeşil-siyahlılar, maçın hakemi Ferhan Kestanlıoğlu'nun da yaşananlara seyirci kaldığını belirtti. Sakaryaspor Kulübü’nün Amedspor maçında yaşanan olaylar hakkında yaptığı açıklama şu şekilde; “Öncelikle herkesin bilmesi gerekmektedir ki bizim Diyarbakır şehri ya da Amedspor SK ile herhangi bir problemimiz ya da sorunumuz yoktur. Geçtiğimiz senelerde Diyarbakırsporlu futbolcular ve taraftarları şehrimizde nasıl iyi karşılandıklarını çok iyi bilirler. Konulan deplasman yasağını kaldıran bir anlayışımız varken bizim bu yapıya karşı nasıl düşman olmamız, kin gütmemiz beklenebilir ki. Amedspor kafilesi şehrimize geldiğinde de gayet dostane şekilde karşılanmıştır. Hatırlatmak isteriz ki, kulübümüz ilk maçta Amedspor'a tesislerini açarak maç öncesi konaklamasını ve bu tesislerde antrenman yapmasını sağlamıştır. İlk yarıdaki maçın sonlarına doğru karşılaşma 2-0 devam ederken, rakip takımda oyuncu değişikliği sırasında tribünlere yapılan el kol hareketi ve sözlü saldırı sonrası ortam gerilmiştir. Gerek futbolcularımızın gerekse taraftarlarımızın herhangi bir müdahalesi olmamıştır. Sakarya'da oynanan ilk maçta yaşanan olaylar tamamen birilerinin sistematik abartmasıyla ve ortamı germe amacıyla bu kadar büyütülmüş olup ikinci maçın tansiyonu bilinçli şekilde artırılmış ve savaş ortamı oluşturulmuştur. Karşılaşma için Diyarbakır şehrine indiğimizde kolluk kuvvetleri tüm önlemleri almış ve güzergahlarda hiçbir problemle karşılaşılmamıştır. Ancak stada geldiğimiz andan itibaren yaşanan olaylar sosyal medyaya ve haber kanallarına yansıdığından daha da fazladır. Köklü bir kulüp olan ve nice şampiyonluklar yaşayan Sakaryaspor'umuz ilk defa böyle olaylarla karşılaşmıştır. Takımımız stada ulaştığında, soyunma odalarına geçmeden zemine bakmak amacıyla tünelden sahanın içine girmek için hareketlendiklerinde, eski Amedsporlu Abdullah Çetin'in (Yaka kartı bulunmamaktadır) içinde bulunduğu 7-8 kişilik grup (yönetici kartları mevcuttur), kafilemize saldırmıştır ve kaptanımız Ferhat Yazgan'a yumruk atmışlardır. 5 dakikalık arbede sonrasında sahaya adım atamadan soyunma odasına dönmek zorunda bırakıldık. Ardından ısınmak için sahaya çıktığımızda, kendi ısındıkları taraftan tribünleri selamlamak bahanesiyle bizim tarafımıza gelerek oyuncularımıza saldırdılar. Çıkan olaylarda uçan tekme atan rakip takım oyuncusu ve kendini koruyan Serkan Odabaşoğlu, onların ise yedek oyuncusu kırmızı kart görmüştür. Maç başlamadan oyunlarının bir parçası olan ortamı germeyi ve ilk 11'de bulunan oyuncumuzu oyun dışı bırakmayı başarmışlardır. Seremoni başlangıcında kaptanımız Ferhat Yazgan'a fiziki saldırıda bulunan 72 numaralı Mansur Çalar daha sonra bu saldırılarına devam etmiş olup penaltı pozisyonunda Dilaver Güçlü'nün karnına çizik atmıştır. İkili mücadelelerde Tevfik Köse’nin de aynı şekilde yaralandığı tespit edilmiştir. Devre arasında da Hacı Ömer Doğru'nun yüzüne fiziki müdahalede bulunduğu ve yaralandığı an kameralara yansımıştır. Karşılaşmanın hakemi Ferhan Kestanlıoğlu'na ve maçın temsilcilerine olayları anlatmamıza rağmen her şeye seyirci kalmışlardır. Karşılaşma bittiğinde hastaneye gidip bu bahsedilen kesiklerin, kesici aletle olduğu kanıtlanmış olup darp raporu alınmıştır. Hastaneden ayrıldıktan sonra, rakip takım oyuncusu Mansur Çalar'dan oyuncularımıza darp ettiği, yaraladığı, 6 numaralı oyuncudan ve hakemin olaylara göz yummasından, olaylara duyarsız kalmasından dolayı şikayetçi olunmuştur. O konu tamamen yargıdadır. Maç esnasında tribünlerden sahaya atılan su, taş, koltuk parçaları ve diğer cisimlerin oyuncularımızı yaralamaması büyük şanstır. Federasyon acilen toplanıp bu şekilde sahaya çıkan oyuncuyu kulübünde barındıran Amedspor SK, gerek 6, 72 numaralı oyuncular ve hakem hakkında işlem yapılmalıdır. Hakem Kestanlıoğlu'nun içeride oynadığımız Kastamonu maçında 2 metre önünde futbolcumuz Dilaver'e atılan tekmeyi görmemesi de aynı şekilde sistematik yıpratmanın bir ürünüdür. Sakaryaspor kafilesi karşılaşma için stada geldikleri andan itibaren psikolojik harp içerisinde maçı oynamış, hakem Kestanlıoğlu bunlara göz yummuştur. Ülkede infiale yol açanlar bugün bizim canımızı yaktı, yarın başkasının başını yakmasın! Sakaryaspor Kulübü, taraftarı ve büyük camiasıyla olayların üzerinde olduğumuzu ve gereken tüm işlemleri yapacağımızı tüm kamuoyunun bilmesini isteriz.” Video: Amedsporlu Mansur Çalar jiletle futbolcuları yaraladı!Mansur Çalar ifade verdi: Elimde jilet yoktuAmedsporlu Mansur Çalar'a soruşturmaSkandal görüntüler: Maça kesici aletle çıktı Sakaryasporlu futbolcuları yaraladı