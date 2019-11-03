İstanbul Maratonu'nda rekor geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul’un Vodafone’un sponsorluğunda düzenlediği Vodafone 41. İstanbul Maratonu “İstanbul senin, durma koş” sloganıyla bugün koşuldu.

Anadolu yakasından start alıp Avrupa yakasında son bulan, dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton olan organizasyon, maraton (42 kilometre 195 metre), 15 kilometre koşusu ile 8 kilometrelik halk koşusu kategorilerinde gerçekleştirildi.

140 bin kişinin katıldı

İstanbul Maratonu, 2012 yılından bu yana Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından açıklanan “altın maratonlar” listesinde bulunuyor. 106 ülkeden yaklaşık 140 bin kişinin katıldığı organizasyonda 58 elit atlet koştu.

Kibet rekor kırdı

Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Daniel Kipkore Kibet, parkur rekoru kırarak kazandı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerinin yaklaşık 250 metre gerisinden başlayan ve Sultanahmet Meydanı'nda sona eren 42 kilometre 195 metrelik maratona, atletlere tempo veren "tavşan atlet" olarak başlayan Kibet, yarışı birincilikle tamamladı.

Parkuru 2.09.44'lük derecesiyle birinci bitiren Kibet, parkur rekorunun da yeni sahibi oldu. Bundan önceki rekor 2 saat 9 dakika 57 saniyelik derecesiyle geçen yılın kazananı Kenyalı Felix Kimutai'ye aitti.

Maratonda 2.09.57'lik derecesiyle Etiyopyalı atlet Yitayal Atnafu Zerihun ikinci, 2.10.09'luk zamanıyla Kenyalı sporcu Peter Kwemoi Ndorobo üçüncü oldu.

Türkiye adına en iyi dereceyi yarışı 6. sırada tamamlayan Polat Kemboi Arıkan, 2.12.57'lik zamanıyla elde etti.

Kadınlarda Tibebu kazandı

Vodafone İstanbul Maratonu’nda kadınlarda Etiyopyalı Hirut Tibebu birinciliği elde etti.

Dereceye giren sporculara 306 bin Dolar ödül dağıtılacak.



