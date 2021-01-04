​İstanbul'da fırtına

Süper Lig’in 16. haftasında Trabzonspor, İstanbul deplasmanında Fatih Karagümrük’ü 2-1 yenerek üst sıralar için iddiasını sürdürdü. İki takım da oyuna savunma güvenliğini ön planda tutarak özellikle orta alanda kazanılan topları hızlı kullanarak sonuç üretmeye çalıştı. 9. Dakikada Baker’ın kullandığı kornerde Ekuban kafa ile topu filelere gönderdi. Önce golü veren hakem Ali Palabıyık, VAR’dan gelen ikazla pozisyonu izledi ve ofsayt gerekçesiyle iptal etti. 16’da Ekuban baskı ile kazandığı topu boş pozisyondaki Flavio’ya gönderdi. Bu futbolcu penaltı noktası üzerinde buluştuğu topu auta göndererek Trabzonspor adına mutlak bir golü kaçırdı. 20’de Jimmiy Durmaz’ın şutunda kaleci Uğurcan topu çelerek gole izin vermedi. İlk yarının uzatma bölümünde Ekuban’ın sağdan kale alanına gönderdiği topa önce Djaniny ardından da Nwakaeme dokunamayınca Trabzonspor mutlak golden oldu ve ilk yarı golsüz tamamlandı.

İkinci yarıya Trabzonspor golle başladı. 46. Dakikada çok adamla atağa çıkan bordo-mavili takım, Serkan Asan’ın sağdan kale alanına yerden gönderdiği topu filelere gönderen Nwakaeme skoru 1-0 yaptı. Golden sonra atak üstünlüğünü ele geçiren Trabzonspor, Nwakaeme ve Ekuban ile bu atakları golle sonuçlandıramadı. 57’de Vote Arveladze’nin pasında Ndiaye topu içeriye çevirdi. Serkan’dan seken topa arka direkteki Koray’ın vuruşu yan ağlarda kaldı. Üst üste kullanılan kornerde gol arayan Karagümrük 70. dakikada kullanılan kornerde arka direğe açılan topu Balkovec’in sol ayağıyla orta-şut karışı vuruşuyla skor 1-1 oldu. 80. Dakikada Nwakaeme’nin pasında defansın arkasında sarkan Ekuban kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-2.

Enerjinin kaynağı takım oyunu

Trabzonspor’un Nijeryalı oyuncusu Anthony Nwakaeme ve Ganalı oyuncusu Caleb Ekuban bu sezon ligdeki 4. gollerini Fatih Karagümrük maçında attı. Ekuban, maç sonrasında attığı gol ve sonrasındaki sevinçle ilgili, “Sahaya çıktığımda duygularımı sahaya yansıtmak istedim. Galibiyeti getiren golü attığım için çok sevinçliyim. Gol sevincim, takım arkadaşlarımı eğlendirmek için yaptığım bir hareketti. Enerjinin kaynağı takım arkadaşlarım. Ben top kaybettiğimde onlar mücadele ediyor. Ben de onları eğlendirmek istedim” ifadelerini kullandı. Nwakaeme ise, “Soyunma odasında hocamız ve arkadaşlarımızla konuştuk. İkinci yarı başlangıcında iyi başladık. Yapmamız gerekeni yaptık. Arkadaşlarımı ikinci yarıdaki oyun için tebrik ediyorum. Kısa bir süreç gol atmak istiyorum ama tek hedefim gol atmak değil. Takımıma yardımcı olmak. Gol mutlaka gelecektir” dedi.

2021’e galibiyetle başlamak güzel

Trabzonspor’un Karagümrük’ü 2-1 yendiği maçın ardından konuşan bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı, “İlk devreyi çöpe attık. 2021’e galibiyetle başlamak çok güzel” dedi. Tecrübeli çalıştırıcı yaptığı açıklamada, “Futbolun içinde sahne alıyoruz ve bu pandemi sürecini insanlar TV başında bizleri izleyerek geçiriyor. Galatasaraylı Omar bir olay yaşıyor ve biz bunu başka yere çekebiliyoruz. Lütfen dikkat edelim. İlk yarı istediğimiz olmadı. Beraber oynama, birlikte hareket etme, daha fazla topa sahip olma durumlarını ikinci yarı oluşturduk. Geldiğimiz günden beri pozisyon verme oranımız en aza indi. Bir ortadan gol yedik. Oyuncu kalitemizi arttırmaya çalışıyoruz. Oyuncular katmaya çalışıyoruz. Bu konuda yönetimle de görüşüyoruz. Taraftarlarımızı çok seviyoruz. Bize desteklerini esirgemesinler. 3 gün sonra dinlenmeden bir maçımız var. Sonrasında bir BAY’ımız var. O arada dinleneceğiz” diye konuştu.

Asist değil kazanmak önemli

Trabzonspor’da Serkan Asan, Karagümrük’ü 2-1 yendikleri maçın ardından, düzenli oynadığı için mutu olduğunu söyledi. Genç oyuncu, “İlk yarı topa hakim olamadık. Pas oyununu kuramadık. İkinci yarıda hızlı hücum yapabildiğimiz için galibiyetle ayrıldık. Artık formayı geçen seneden beri giydiğim için, bu sene formayı almanın zamanı geldi dedim kendime. Allah uzun yıllar bu formayı giymeyi nasip eder inşallah” dedi. Nwakaeme’ye yaptığı asist sorulan Serkan, “Abdüş abi topu aldı, bana oynadı. Boşa kaçtım. Topu kontrol ettim, Tony’nin içeri doğru koştuğunu gördüm. Ayağımın içiyle güzel bir orta attım. Gol attı. Goller, asistler değil galibiyetler önemli” ifadelerini kullandı.

Abdülkadir ve Ekuban döndü

Süper Lig’in 16. haftasında Fatih Karagümrük’e konuk olan Trabzonspor’da, son oynanan Galatasaray maçının ilk 11’inde 2 değişiklik yapıldı. Bordo-mavili ekipte sakatlığı bulunan Vitor Hugo kadroda yer almadı. Yusuf Sarı da yedek kulübesinde forma şansı bekledi. Teknik direktör Abdullah Avcı, bu iki ismin yerine Ekuban ve Hosseini’ye ilk 11’de şans verdi. Abdulkadir Ömür ise uzun bir aradan sonra maça kulübede başlarken sonradan forma giydi. Geçen sezon Beşiktaş’ı çalıştıran Abdullah Avcı, 347 gün sonra Vodafone Park’ta görev yaptı.