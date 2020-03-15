İstanbul'da sessiz derbi

Süper Lig’de Türkiye’nin merakla beklediği Galatasaray-Beşiktaş derbisi bugün Türk Telekom Stadı’nda oynanacak. Aynı puanla zirveyi paylaşan Trabzonspor ile Başakşehir’in karşılaşacağı haftada dev derbide iki takımın da puan kaybetmeye tahammülü yok. Derbi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak. Galatasaray ile Beşiktaş, ligde ikinci kez seyircisiz bir derbide karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 2007-2008 sezonunun 7. haftasında Ali Sami Yen Stadı’nda oynanan derbi, sarı-kırmızılı ekibin önceki sezondan kalan cezası nedeniyle seyircisiz oynanmıştı. Rekabet tarihinde ilk kez seyircisiz oynanan söz konusu müsabakayı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.

İKİ TAKIM DA KAZANMAK İSTİYOR

İyi başlayamadığı ligde ikinci yarıda gösterdiği performansla şampiyonluk yarışına dahil olan sarı-kırmızılı ekip, zirvede yer alan 52’şer puanlı Trabzonspor ile Başakşehir’in 3 puan ardından haftaya üçüncü sırada girdi. Galatasaray, Trabzonspor ile Başakşehir’in karşı karşıya geleceği haftada Beşiktaş’ı mağlup ederek zirve yarışında kayıp yaşamamayı hedefliyor. Bu sezon beklediği sonuçları alamayarak şampiyonluk yarışında gerilerde kalan siyah-beyazlı ekip, 43 puanla haftaya beşinci sırada girdi. Sarı-kırmızılı rakibi karşısında alacağı galibiyetle zirveye yaklaşmayı hedefleyen Beşiktaş, sezonun ilk yarısında Vodafone Park’ta oynanan mücadeleyi 1-0 kazanmıştı.

ADEM BÜYÜK FORMA GİYEMEYECEK

Galatasaray, Süper Lig’de yaptığı son 9 maçta yenilgi yaşamadı. Ligde son mağlubiyetini 16. haftada deplasmanda Göztepe karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 8 maçı kazandı. Galatasaray, 25. haftada şampiyonluk mücadelesi veren Sivasspor ile deplasmanda berabere kaldı. Galatasaray’ın tecrübeli futbolcusu Adem Büyük, sakatlığı nedeniyle derbide oynayamayacak. Sarı-kırmızılı ekipte bu sezon attığı 6 golle takımının en golcü oyuncuları arasında yer alan Adem’in sağ üst arka adalesinde ikinci derece zorlanma ve kanama bulunuyor.

SERGEN YALÇIN İLK KEZ KULÜBEDE

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın görevine son verilmesinin ardından sembol haline geldiği siyah-beyazlı kulüpte teknik direktör olarak göreve başlayan Sergen Yalçın, Beşiktaş’ın başında ilk kez bir derbide kulübede yer alacak. Ligin 20. haftasında göreve başlayan Sergen Yalçın, takımının başında 6 maçta görev yaptı. Oynadığı son 2 maçı kazanan siyah-beyazlı ekip, Sergen Yalçın yönetiminde 4 galibiyet, birer yenilgi ve beraberlik aldı.

Rekabette 347. randevu

Süper Lig’in 26. haftasındaki derbide bugün karşılaşacak Galatasaray ile Beşiktaş, tarihlerinde 347. kez birbirine rakip olacak. 96 yıllık rekabette, geride kalan 346 maçın 122’sini Galatasaray, 111’ini Beşiktaş kazandı, 113 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılıların 484 golüne, siyah-beyazlılar 453 golle karşılık verdi. Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 123 karşılaşmada ise genel toplamda olduğu gibi sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor. İki takımın ligde karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 45, Beşiktaş ise 36 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 42 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 150, siyah-beyazlılar 129 gol attı. İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçta Beşiktaş’ın galibiyet sayısı bakımından üstünlüğü bulunuyor. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu 10 karşılaşmada 6 kez kazandı, Galatasaray 2 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. İki takım arasındaki 2 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Söz konusu maçlarda siyah-beyazlı ekip 12 gol atarken, Galatasaray 8 kez fileleri havalandırdı.







