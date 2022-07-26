Spor İstanbulspor, ilk transferini yaptı
TRANSFER

İstanbulspor, ilk transferini yaptı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden İstanbulspor, 35 yaşındaki Alman futbolcu Patrick Ebert ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbulspor, ilk transferini yaptı
Patrick Ebert & Kulüp Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu

İstanbulspor, son olarak AO Kavala takımında forma giyen 35 yaşındaki Alman futbolcu Patrick Ebert ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

İmza törenine, kulüp başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu katıldı.

Hücumun her bölgesinde oynayabilen tecrübeli futbolcu, kariyeri boyunca Spartak Moskova, Rayo Vallecano, Dinamo Dresden, Xanthi takımlarında forma giydi.

Ebert, geçtiğimiz sezon formasını giydiği AO Kavala takımında ise 19 maçta 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
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