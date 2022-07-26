İstanbulspor, ilk transferini yaptı

İstanbulspor, son olarak AO Kavala takımında forma giyen 35 yaşındaki Alman futbolcu Patrick Ebert ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
İmza törenine, kulüp başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu katıldı.
Hücumun her bölgesinde oynayabilen tecrübeli futbolcu, kariyeri boyunca Spartak Moskova, Rayo Vallecano, Dinamo Dresden, Xanthi takımlarında forma giydi.
Ebert, geçtiğimiz sezon formasını giydiği AO Kavala takımında ise 19 maçta 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
Yeni transferimiz Patrick Ebert, Başkanımız Ecmel Faik Sarıalioğlu ile bir araya gelerek 2 yıllık sözleşmeye imzasını attı. ✍️#İstanbulBiziz pic.twitter.com/UYoyfvpA7g
Yeni transferimiz Patrick Ebert, Başkanımız Ecmel Faik Sarıalioğlu ile bir araya gelerek 2 yıllık sözleşmeye imzasını attı. ✍️#İstanbulBiziz pic.twitter.com/UYoyfvpA7g— İstanbulspor A.Ş. (@istanbulspor) July 26, 2022