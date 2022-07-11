İşte Antalyaspor'un kazanacağı miktar

Hull City, Türkiye'den transferlere devam ediyor. Ozan Tufan, Allahyar Sayyadmanesh'ten sonra Doğukan Sinik'i de kadrosuna katması beklenen İngiliz kulübünün bu transfer için Antalyaspor'a ödeyeceği miktar öğrenildi.

İngiliz kulübü, 23 yaşındaki milli futbolcunun transferi için Akdeniz ekibine 3.8 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca Hull City, genç kanadın sonraki satışından Antalyaspor'a yüzde 15 pay daha ödeyecek. Diğer taraftan Antalyaspor, sosyal medya hesaplarından Doğukan için veda mesajı da yayınladı.

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı ise geçen günlerde yaptığı açıklamada Doğukan için, "Allah izin verirse transferini önümüzdeki günlerde biteceğini düşündüğüm bir isim daha var, çok büyük yetenek hayranıyım" demişti.

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Doğukan Sinik, geçtiğimiz sezon 35 maçta 3 gol atıp, 7 asist yapmıştı.