İtalyan gazeteci transferi duyurdu: Kaan Ayhan Süper Lig'e geliyor

Hücum hattına Michy Batshuayi ve Alex Texeira gibi dünya yıldızlarını transfer eden Beşiktaş, savunmasını da Kaan Ayhan'la güçlendiriyor.

Sky muhabiri Rudy Galetti, siyah-beyazlıların milli futbolcunun transferi için kulübü Sassuolo ile el sıkıştığını yazdı.

Kulüplerin bir sezonluk kiralama konusunda anlaştığı ve oyuncunun satın alma opsiyonun bulunduğu kaydedildi.

Kaan Ayhan'ın adı transferde Galatasaray ile de anılıyordu.

1 - Euro 2020'de A Milli Takım formasıyla en yüksek pas yüzdesi yakalayan oyuncu Kaan Ayhan'dı.



Maç: 3

İsabetli pas: 117

Pas %: 93

Kazandığı ikili mücadele: 4

Uzaklaştırma: 7

Sahipsiz top kazanma: 8



Dedikodu. pic.twitter.com/cEkBTTnPV4 REKLAM August 20, 2021

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