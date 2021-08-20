Spor İtalyan gazeteci transferi duyurdu Kaan Ayhan Süper Lige geliyor
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İtalyan gazeteci transferi duyurdu: Kaan Ayhan Süper Lig'e geliyor

Beşiktaş'ın Sassuolo forması giyen mili futbolcu Kaan Ayhan'ın transferi için her konuda anlaşma sağladığı bildirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İtalyan gazeteci transferi duyurdu: Kaan Ayhan Süper Lige geliyor
Milli formayla çıktığı 40 maçta 4 gol attı.

Hücum hattına Michy Batshuayi ve Alex Texeira gibi dünya yıldızlarını transfer eden Beşiktaş, savunmasını da Kaan Ayhan'la güçlendiriyor.

Sky muhabiri Rudy Galetti, siyah-beyazlıların milli futbolcunun transferi için kulübü Sassuolo ile el sıkıştığını yazdı.

Kulüplerin bir sezonluk kiralama konusunda anlaştığı ve oyuncunun satın alma opsiyonun bulunduğu kaydedildi.

Kaan Ayhan'ın adı transferde Galatasaray ile de anılıyordu.

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