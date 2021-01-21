Spor İtalyanlar yazdı Trabzonsporun hedefi Simone Edera
TRANSFER

İtalyanlar yazdı: Trabzonspor'un hedefi Simone Edera

Trabzonspor’un Torino forması giyen 24 yaşındaki İtalyan sağ kanat oyuncusu Simone Edera’yı kiralık olarak kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Simone Edera'nın kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Simone Edera'nın kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Ara transfer döneminde şuana kadar sadece Gençlerbirliği’nden Berat Özdemir’i kadrosuna katan ve özellikle de orta saha ile hücum hattını güçlendirme noktasında çalışmalarını sürdüren Trabzonspor’un, İtalya Seri A ekiplerinden Torino’dan kanat oyuncusu Simone Edera’yı kiralık olarak kadrosuna katmak istediği kaydedildi.

Lecce de istiyor

İtalya basınında yer alan haberlere göre bordo-mavililerin 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Ayrıca Simone Edara için İtalya Seri B ekiplerinden Lecce’nin de devrede olduğu ve oyuncuyu bonservisiyle birlikte kadrolarına katma noktasında ısrarcı oldukları ifade edildi.

Simone sağ kanat ve forvet arkasında oynayabiliyor.

Transfer gerçekleşirse ilk kez İtalya dışına çıkacak

Torino’da istediği forma şansını bulamayan ve bu sezon lig ve kupada sadece 4 maçta 166 dakika forma giyebilen Simone Edera, gol ve asist kaydedemedi. Trabzonspor Edera transferini gerçekleştirmesi durumunda, İtalyan oyuncu ilk kez ülkesinin dışında bir takıma transfer olacak.

Simone Edera'nın Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 500 bin euro.

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