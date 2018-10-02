SÜPER LİG

Jahovic Beşiktaş maçında yok

Profesyonel Disiplin Kurulu, Atiker Konyaspor'un golcü oyuncusu Adis Jahovic'e 2 maç ceza verdi.

Haber Merkezi AA
Jahovic bu sezon Konyaspor formasıyla çıktığı 6 maçta 2 gol atarken 1 de asist kaydetti.

Jahovic bu sezon Konyaspor formasıyla çıktığı 6 maçta 2 gol atarken 1 de asist kaydetti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Atiker Konyaspor'un futbolcusu Adis Jahovic'e 2 maç ceza verdi.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada PFDK'nin, Atiker Konyaspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda Yeni Amasyaspor'la oynadığı maçta kırmızı kart gören Jahovic'e 2 maç ceza verdiği belirtildi. Ayrıca Makedon futbolcuya 13 bin lira da para cezası uygulandığı aktarıldı.

Göztepe maçında forma giyemeyen Jahovic, Beşiktaş maçında da takımdaki yerini alamayacak.

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