Jahovic Beşiktaş maçında yok

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Atiker Konyaspor'un futbolcusu Adis Jahovic'e 2 maç ceza verdi.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada PFDK'nin, Atiker Konyaspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda Yeni Amasyaspor'la oynadığı maçta kırmızı kart gören Jahovic'e 2 maç ceza verdiği belirtildi. Ayrıca Makedon futbolcuya 13 bin lira da para cezası uygulandığı aktarıldı.

Göztepe maçında forma giyemeyen Jahovic, Beşiktaş maçında da takımdaki yerini alamayacak.

